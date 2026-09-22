Sơn La sẵn sàng cho Ngày hội đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ngày 22/9, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức “Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026”. Dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo kế hoạch, ngày hội diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/9, với các hoạt động được tổ chức tại Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu và Trụ sở Trung tâm hành chính tỉnh.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức “Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026”

Đa dạng hoạt động, tăng kết nối công nghệ

Ngày hội được tổ chức với quy mô 33 gian hàng của các doanh nghiệp, đối tác tham dự; trong đó có gian hàng của 12 xã, phường và Sở Y tế. Đây là không gian giới thiệu các sản phẩm, mô hình, sáng kiến và giải pháp tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị đang tập trung hoàn thiện những phần việc theo kế hoạch. Sở Khoa học và Công nghệ đã rà soát danh sách chuyên gia, cố vấn; chuẩn bị hồ sơ, nội dung phục vụ tham mưu công bố danh sách thành viên mạng lưới chuyên gia, cố vấn tham dự ngày hội.

Cùng với đó, khung nội dung và chương trình hoạt động tiếp tục được cập nhật, hoàn thiện, gồm Hội nghị chính sách cấp tỉnh; các hội nghị chuyên đề; hoạt động tư vấn, cố vấn chuyên sâu 1-1; Hội nghị kết nối cung - cầu công nghệ và thị trường; lễ khai mạc và lễ bế mạc.

Việc tổ chức các phiên tư vấn chuyên sâu và kết nối cung - cầu công nghệ được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp, tổ chức, địa phương tiếp cận chuyên gia, tìm kiếm giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời mở rộng khả năng đưa các sản phẩm, sáng kiến công nghệ vào ứng dụng.

Chuẩn bị đồng bộ các điều kiện tổ chức

Bên cạnh nội dung chuyên môn, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh đang phối hợp triển khai đăng ký tham gia, lựa chọn các sản phẩm, mô hình, sáng kiến và giải pháp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tiêu biểu để giới thiệu tại ngày hội.

Công tác bảo đảm các điều kiện phục vụ sự kiện cũng được triển khai đồng bộ, từ an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường đến cấp điện an toàn, ổn định.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị đã báo cáo tiến độ chuẩn bị, đồng thời trao đổi những nội dung cần tiếp tục phối hợp hoàn thiện trước thời điểm ngày hội diễn ra.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thiện nội dung chương trình, kịch bản và các điều kiện tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu chương trình phải bảo đảm đúng nội dung, đúng thành phần tham gia, tránh hình thức; đồng thời hoàn thiện mô hình các gian hàng để giới thiệu, trưng bày sản phẩm một cách phù hợp, hiệu quả.

Với chuỗi hoạt động trải rộng từ chính sách, chuyên đề, tư vấn chuyên sâu đến kết nối công nghệ và thị trường, “Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026” hướng tới tạo thêm không gian trao đổi, kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và các địa phương, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với nhu cầu thực tiễn.