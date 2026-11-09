Sơn La rà soát từng ngành kinh tế, quyết tâm đạt GRDP tăng 8%

Ngày 9/11, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì chương trình làm việc rà soát tình hình thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV/2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường, với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, công tác phối hợp, thu thập và đối chiếu số liệu phục vụ tính toán GRDP quý IV và cả năm 2026 đang được triển khai quyết liệt. Thống kê tỉnh đã kiểm tra thực tế sản xuất nông nghiệp đối với một số cây trồng trọng điểm như nhãn, na, chanh leo; phối hợp với Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát các khoản chi sự nghiệp, chi đầu tư.

Chương trình làm việc rà soát tình hình thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026 của tỉnh Sơn La

Sở Tài chính cũng làm việc với 16 chi nhánh các tập đoàn, tổng công ty lớn trong lĩnh vực điện lực, viễn thông, bưu chính, xăng dầu, ngân hàng và 23 cơ quan cấp trên để chuẩn hóa số liệu doanh thu, chi ngân sách, tài khoản tiền gửi, hạn chế tình trạng bỏ sót hoặc tính trùng.

Kết quả rà soát bước đầu cho thấy triển vọng tăng trưởng giữa các ngành chưa đồng đều. Nông, lâm nghiệp và thủy sản có khả năng đạt mục tiêu; lĩnh vực xây dựng còn dư địa đáng kể nhờ các dự án đầu tư công, dự án do Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai bằng nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, cùng khoảng 22 dự án đầu tư ngoài ngân sách dự kiến khởi công trong quý IV.

Các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và dịch vụ có thể gia tăng giá trị từ doanh thu thương mại điện tử. Hoạt động quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh cũng được kỳ vọng đóng góp thêm từ các khoản chi thường xuyên và kinh phí của cơ quan Trung ương trên địa bàn.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực như sản xuất điện, lưu trú và ăn uống, tài chính - ngân hàng và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đang chịu áp lực, tiềm ẩn nguy cơ không đạt kịch bản tăng trưởng. Đáng chú ý, sự sụt giảm của ngành điện có thể tác động đáng kể đến kết quả chung, trong khi khả năng bù đắp từ các ngành khác chưa được lượng hóa đầy đủ.

Đến thời điểm rà soát, tỉnh chưa có bảng dự ước thống nhất về tốc độ tăng trưởng, giá trị tăng thêm của từng ngành kinh tế cấp I trong quý IV và cả năm, cũng như mức đóng góp, chênh lệch so với kịch bản đề ra. Do đó, chưa đủ cơ sở để xác định chắc chắn khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại chương trình làm việc

Kết luận chương trình làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 26/10/2026; tập trung cao độ, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 ở mức 8%.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thống kê tỉnh khẩn trương kiểm tra, đối chiếu, xác minh số liệu phục vụ tính toán GRDP quý IV và cả năm 2026; làm rõ kết quả đã thực hiện, dự kiến kết quả đến hết năm và những điều kiện cần giải quyết để hoàn thành mục tiêu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12/11/2026.

Đối với nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng, các chủ đầu tư phải tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công; kịp thời tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu xây dựng. Tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, kích cầu du lịch, vận hành các nhà máy điện an toàn, hiệu quả, tăng cường kết nối tín dụng và chống thất thu đối với 5 sắc thuế chủ lực.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và UBND các xã, phường khẩn trương hoàn thiện báo cáo chính thức, gửi Thống kê tỉnh và Sở Tài chính trong ngày 10/11/2026; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu cung cấp.

Đặc biệt, đối với những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt, các đơn vị phải chủ động xây dựng giải pháp hạn chế mức thiếu hụt; những ngành còn dư địa tăng trưởng cần lượng hóa cụ thể khả năng tăng thêm. Đây là cơ sở để tỉnh đánh giá sát thực tế, kịp thời điều chỉnh giải pháp điều hành, tập trung nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng trong những tháng cuối năm.