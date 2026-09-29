Sơn La rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho 28 dự án giao thông, xây dựng

Ngày 28/9, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, chủ trì cuộc làm việc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, xây dựng và khu đô thị. Tham dự cuộc làm việc có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 1702 ngày 8/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ công tác số 4 được giao nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 28 dự án thuộc các lĩnh vực trên.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì cuộc làm việc

Đối với 12 dự án sử dụng vốn tư nhân, Tổ công tác đã giải quyết vướng mắc cho 5 dự án, thống nhất phương án xử lý 4 dự án và tiếp tục nghiên cứu 3 dự án, gồm Khu đô thị mới Cò Nòi, Khu đô thị số 1 tại phường Chiềng Sinh và Khu đô thị số 2 tại phường Chiềng An.

Đối với 16 dự án sử dụng vốn nhà nước, 14 dự án đã hoàn thành việc giải quyết vướng mắc. Hai dự án còn lại là Đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu và Đường nội thị thị trấn Bắc Yên đều đã xác định phương án tháo gỡ cụ thể.

Như vậy, theo báo cáo tại cuộc làm việc, không còn dự án thuộc nhóm này tồn đọng ở bước chờ nghiên cứu phương án xử lý.

Tập trung xử lý các dự án thuộc thẩm quyền Trung ương

Tại cuộc làm việc, các đại biểu cũng tập trung triển khai nhiệm vụ theo Công văn số 7322/UBND-THKT ngày 27/9/2026 của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho 71 dự án thuộc thẩm quyền Trung ương trên Hệ thống của Ban Chỉ đạo 751.

Danh mục gồm 66 dự án thuộc lĩnh vực đất đai, 4 dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn đầu tư hạ tầng và Dự án tạo mặt bằng khu Trung tâm Hành chính - Quảng trường tỉnh Sơn La.

Các đại biểu trao đổi về tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và phương án xử lý đối với từng nhóm dự án, đồng thời xác định những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh và những vấn đề cần báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu kết luận tại cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát cụ thể từng dự án, làm rõ nguyên nhân và xác định hướng xử lý đối với từng vướng mắc.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, các cơ quan liên quan phải chủ động hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và tổ chức thực hiện ngay khi đủ điều kiện. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo kịp thời để xem xét, giải quyết.

Đối với các dự án đã xác định phương án tháo gỡ, đồng chí Nguyễn Minh Tiến yêu cầu khẩn trương triển khai; những dự án đang nghiên cứu phương án cần sớm hoàn thiện hồ sơ, làm rõ cơ sở pháp lý và hướng xử lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục về đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng và quyết toán, tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện sớm triển khai, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.