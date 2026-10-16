Sơn La rà soát loạt nghị quyết quan trọng, chuẩn bị Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Ngày 16/10, đồng chí Lò Minh Hùng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La, chủ trì phiên họp thứ 13 của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền.

Dự phiên họp có các đồng chí: Vi Đức Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; cùng lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Phiên họp thứ 13 của Thường trực HĐND tỉnh Sơn La khóa XVI

Rà soát các nghị quyết về đầu tư công, đất đai và phát triển kinh tế - xã hội

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết dự kiến trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4.

Trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách, các nội dung được thẩm tra tập trung vào danh mục dự án thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh diện tích thu hồi đất và thông tin các dự án đã được thông qua; danh mục khu đất thực hiện dự án thí điểm năm 2026 (đợt 2) theo Nghị quyết số 171/2025/QH15 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo các dự thảo nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư công từ ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 (đợt 3) và kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh.

Đối với lĩnh vực dân tộc, các nội dung thẩm tra gồm chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Tảo Ván Mới, xã Chiềng Hoa; phân bổ vốn đầu tư công và dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển văn hóa.

Ban Dân tộc cũng báo cáo dự thảo nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 7/12/2021 của HĐND tỉnh về Nội quy Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hoàn thiện chính sách giáo dục, an sinh và chuyển đổi số

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các dự thảo nghị quyết được xem xét bao gồm quy định chi phí quản lý, mức thù lao chi trả trợ cấp ưu đãi người có công; chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; bãi bỏ quy định về các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục công lập; sửa đổi, bổ sung mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Đáng chú ý, phiên họp xem xét dự thảo nghị quyết phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2026 - 2030, ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh và bãi bỏ một số nội dung quy định về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đối với lĩnh vực pháp chế, Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên, chế độ kinh phí và điều kiện hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”; quy định nội dung, mức chi hoạt động của đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các ban HĐND tỉnh đồng thời cho ý kiến về chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội và kết quả thực hiện các thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La chủ trì phiên họp

Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị kỳ họp chuyên đề

Ngoài công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết, Thường trực HĐND tỉnh xem xét kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; góp ý dự thảo quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI); tiến độ chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 và kế hoạch nắm tình hình hoạt động của HĐND các xã, phường theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện nội dung theo thẩm quyền. Các dự thảo cần bảo đảm tính chặt chẽ, chất lượng, đúng thể thức và quy định của pháp luật trước khi trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, dự kiến diễn ra ngày 19/10/2026.

Việc rà soát, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trước kỳ họp là khâu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý ngân sách, thực hiện chính sách an sinh và đẩy mạnh chuyển đổi số tại Sơn La.