Sơn La rà soát hơn 80 điểm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Từ tháng 8/2026 đến nay, tỉnh Sơn La đã khảo sát hơn 80 điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Qua đánh giá, các điểm nguy cơ được tổng hợp tại 76 bản, khu vực; đồng thời, nguy cơ tai biến địa chất tại 50 khu vực tái định cư cũng được đánh giá sơ bộ.

Các dạng thiên tai được ghi nhận gồm nứt đất, trượt lở sườn dốc, đá lăn, đá đổ, ngập úng và lũ bùn đá, lũ quét. Địa hình dốc, địa chất phức tạp, mưa lớn tập trung và sự thay đổi thảm phủ thực vật là những yếu tố làm gia tăng rủi ro, đe dọa khu dân cư và công trình hạ tầng.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực sạt lở tại xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La

Trên cơ sở khảo sát, đơn vị tư vấn đề xuất 7 nhóm giải pháp giảm thiểu rủi ro, tập trung vào thoát nước, xử lý nước ngầm, gia cố mái dốc, bảo vệ rừng phòng hộ và theo dõi diễn biến nứt đất, trượt lở. Qua đó, địa phương có cơ sở chủ động cảnh báo, tổ chức di dời người dân khi cần thiết.

Đối với những khu vực có địa chất phức tạp, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tiếp tục điều tra, đánh giá chi tiết, đề xuất giải pháp phù hợp.

Việc nhận diện cụ thể các điểm nguy cơ và triển khai biện pháp phòng ngừa được kỳ vọng góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản và ổn định dân cư lâu dài trên địa bàn tỉnh.