Sơn La rà soát các điều kiện tổ chức kỳ tuyển dụng công chức năm 2026

Họp Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La năm 2026.

Tại buổi kiểm tra, đoàn đã rà soát các điều kiện tổ chức xét tuyển, tập trung vào công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng thi, thiết bị kỹ thuật, điều kiện sinh hoạt và phương án bảo đảm an ninh, trật tự...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La năm 2026 phát biểu tại cuộc kiểm tra.

Theo báo cáo của Hội đồng tuyển dụng, các bộ phận giúp việc đã triển khai nhiệm vụ theo phân công. Ban đề thi đã tổ chức rà soát dữ liệu câu hỏi, đề thi và đáp án; Ban vấn đáp phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chuẩn bị các điều kiện thực hiện công tác chuyên môn. Các thành viên tham gia Ban vấn đáp đã xác nhận và ký cam kết không có mối quan hệ thuộc trường hợp bị cấm theo quy định. Các bộ phận phục vụ, tổ thư ký và lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự cũng đã xây dựng phương án, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho kỳ xét tuyển.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La năm 2026 kiểm tra phòng thi.

Kiểm tra cơ sở vật chất cần thiết phục vụ Ban đề thi, Ban vấn đáp thực hiện nhiệm vụ tại khu vực thi.

Kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Thành Công nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm điều kiện ăn, ở và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ trong thời gian cách ly để thực hiện nhiệm vụ. Đối với các phòng thi vấn đáp, cần kiểm tra kỹ hệ thống thiết bị ghi âm, bảo đảm hoạt động ổn định, ghi lại đầy đủ quá trình vấn đáp. Thành viên Ban vấn đáp phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; nội dung câu hỏi, câu hỏi bổ sung và các yêu cầu chuyên môn phải được rà soát chặt chẽ, bảo đảm thống nhất, đúng quy chế.

Công tác xét tuyển cần được tổ chức khoa học, hạn chế gián đoạn, tạo tâm lý ổn định và bảo đảm quyền lợi của thí sinh. Lực lượng Công an phối hợp với Trường Cao đẳng Sơn La và các đơn vị liên quan triển khai phương án bảo vệ khu vực thi, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Trường Cao đẳng Sơn La chủ động sắp xếp lịch giảng dạy và các hoạt động khác, không để ảnh hưởng đến quá trình xét tuyển. Bảo đảm kỳ xét tuyển diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, nâng cao chất lượng tuyển dụng, lựa chọn nhân lực đáp ứng yêu cầu công tác tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.