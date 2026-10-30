Sơn La quyết tâm về đích trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Cán bộ xã Quỳnh Nhai và Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực I đo đạc, xác minh hiện trạng thửa đất.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an, về đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, 75 xã, phường trong tỉnh đã huy động lực lượng rà soát hồ sơ, thu thập, đối chiếu thông tin chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Những hồ sơ thiếu thông tin, chưa thống nhất giữa giấy tờ và dữ liệu điện tử được kiểm tra, bổ sung, chỉnh sửa.

Xã Mai Sơn có 67.261 thửa cần xây dựng cơ sở dữ liệu. Đến nay, xã đã tạo lập dữ liệu cho 62.324 thửa, đạt 92,7%; trong đó, 46.583 thửa đáp ứng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Tuy nhiên, xã vẫn còn gần 5.000 thửa đất chưa được tạo lập dữ liệu và 15.741 thửa đã cập nhật nhưng chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí. Ông Nguyễn Anh Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Mai Sơn, cho biết: Đối với những thửa đất có thông tin chưa thống nhất, xã tập trung xác định nguyên nhân sai lệch, phân loại các trường hợp có thể chỉnh sửa ngay và những trường hợp cần xác minh thêm hoặc phối hợp với cơ quan chuyên môn xử lý. Qua đó, từng bước giải quyết những hồ sơ còn vướng mắc, hạn chế việc kiểm tra, chỉnh sửa nhiều lần, bảo đảm tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường và sinh viên Trường Đại học Tây Bắc hỗ trợ phường Chiềng Cơi rà soát dữ liệu đất đai.

Còn tại phường Chiềng Cơi, việc thu thập, xác thực thông tin đất đai được triển khai đến từng khu dân cư. Phường thành lập 6 tổ công tác phụ trách các tổ, bản, tiểu khu, phối hợp với cán bộ cơ sở hướng dẫn người dân cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy tờ cá nhân. Những trường hợp thông tin chưa trùng khớp được hướng dẫn bổ sung, xác minh trước khi cập nhật. Đến nay, phường đã tạo lập cơ sở dữ liệu cho 33.015 thửa đất, trong đó 27.204 thửa đáp ứng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Ông Đoàn Xuân Thi, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết: Cùng với cán bộ địa chính, công an xã và công chức các bộ phận chuyên môn của phường phối hợp với Trường Đại học Tây Bắc huy động sinh viên các ngành: Quản lý đất đai, công nghệ thông tin hỗ trợ số hóa hồ sơ, nhập dữ liệu đất đai. Việc huy động thêm nhân lực chuyên ngành, kết hợp triển khai thu thập thông tin đến từng khu dân cư đã góp phần đẩy nhanh tiến độ, kịp thời phát hiện, bổ sung những hồ sơ còn thiếu hoặc thông tin chưa thống nhất, nâng cao chất lượng dữ liệu ngay từ khâu thu thập.

Với sự vào cuộc của các sở, ngành, địa phương, đến nay toàn tỉnh đã tạo lập cơ sở dữ liệu cho 1.636.751 thửa đất, đạt 81% tổng số hơn 2,02 triệu thửa đất. Trong đó, 1.284.811 thửa đáp ứng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, chiếm 63,6%; còn 351.940 thửa đã có dữ liệu nhưng cần tiếp tục bổ sung, chuẩn hóa. Riêng từ ngày 1 đến 21/10, toàn tỉnh đã bổ sung dữ liệu cho 97.089 thửa đất. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống thông tin đất đai địa phương (VBDLIS) và hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia (VNLIS) còn nhiều khó khăn. Ở nhiều khu vực chưa có bản đồ địa chính chính quy, việc xác định vị trí, kiểm tra thông tin thửa đất mất nhiều thời gian. Một số dữ liệu đã được cập nhật nhưng chưa bảo đảm yêu cầu, phải tiếp tục rà soát, chỉnh sửa trước khi đồng bộ lên hệ thống quốc gia. Từ ngày 15 đến 30/10, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh triển khai đợt cao điểm 15 ngày đêm, cử cán bộ chuyên môn trực tiếp hỗ trợ 75 xã, phường tháo gỡ vướng mắc, xử lý lỗi dữ liệu và hoàn thiện hồ sơ. Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương chuẩn bị đo đạc, lập bản đồ địa chính tại 18 xã đã được phê duyệt chủ trương, từng bước khắc phục tình trạng thiếu dữ liệu, bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Cán bộ Phòng Kinh tế, xã Mai Sơn cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu đất đai trên hệ thống.

Ông Nguyễn Tiến Dương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thông tin: Tỉnh Sơn La phấn đấu hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 31/12/2026. Với khối lượng công việc còn lại lớn, Sở yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện, đồng thời kiểm tra chặt chẽ chất lượng dữ liệu đã cập nhật. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phải bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, không chạy theo số lượng, bảo đảm thông tin chính xác, thống nhất và có thể khai thác, sử dụng hiệu quả.

Quyết tâm hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tỉnh Sơn La đang tập trung nhân lực, tháo gỡ những vướng mắc về hồ sơ và kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đảm bảo chất lượng, tính chính xác và khả năng khai thác dữ liệu, bảo đảm hệ thống thông tin đất đai được quản lý thống nhất, cập nhật thường xuyên và sử dụng hiệu quả.