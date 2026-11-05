Sơn La quyết tâm đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Đồng Nai. Tại Đại hội, đoàn Sơn La tham gia thi đấu ở 11 môn, gồm: Boxing, Xe đạp, Điền kinh, Pencak Silat, Taekwondo, Muay, Cử tạ, Võ cổ truyền, Quần vợt, Đẩy gậy và Kéo co.

Để chuẩn bị cho Đại hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo rà soát lực lượng, đánh giá kỹ phong độ, trình độ chuyên môn của từng VĐV; đồng thời xây dựng kế hoạch tập huấn khoa học, bố trí ban huấn luyện giàu kinh nghiệm. Công tác kiểm tra, sát hạch định kỳ được duy trì nghiêm túc, qua đó kịp thời điều chỉnh giáo án, phát huy sở trường và nâng cao thành tích của từng VĐV.

Vận động viên môn Cử tạ tập luyện thể lực.

Ông Đỗ Thế Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, cho biết: Ngành đã chỉ đạo rà soát, tuyển chọn những VĐV có phong độ ổn định và bản lĩnh vững vàng nhất để tham gia thi đấu. Trong giai đoạn nước rút, chúng tôi yêu cầu các ban huấn luyện tập trung hoàn thiện phương án tác chiến phù hợp cho từng môn, từng nội dung cụ thể. Song song đó, ngành đặc biệt quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và chế độ dinh dưỡng, hồi phục, tạo điều kiện lý tưởng nhất để các vận động viên yên tâm cống hiến.

Vận động viên ném Lao môn Điền kinh tập luyện chuẩn bị cho Đại Hội.

Trong số các môn tham dự, Taekwondo là một trong những mũi nhọn được đoàn Sơn La đặt nhiều kỳ vọng. Với 6 VĐV góp mặt, đội tuyển đặt mục tiêu giành 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc. Trên sàn tập những ngày này, không khí luyện tập diễn ra khẩn trương. Các võ sĩ tập trung rèn luyện tốc độ, khả năng phản xạ, kiểm soát cự ly và chiến thuật đối kháng. Những tình huống giả định với cường độ cao liên tục được đưa vào giáo án, giúp VĐV nâng cao khả năng thích ứng trước các đối thủ mạnh.

Huấn luyện viên Quàng Văn Lịch, đội tuyển Taekwondo, Trung tâm Đào tạo và Thi đấu TDTT tỉnh Sơn La, chia sẻ: Bên cạnh rèn luyện kỹ thuật, đội tuyển tăng cường các buổi đấu tập nội bộ và thi đấu cọ xát để VĐV giải tỏa tâm lý, làm quen với áp lực trên sàn đấu. Mục tiêu của ban huấn luyện là giúp các em đạt điểm rơi phong độ tốt nhất về thể lực, kỹ thuật và tâm lý khi bước vào giải.

Các vận động viên Taekwondo tập luyện kỹ thuật thi đấu đối kháng.

Theo chỉ tiêu chuyên môn, đoàn thể thao Sơn La phấn đấu giành 3 Huy chương Vàng ở các môn Taekwondo, Kéo co và Cử tạ; 4 Huy chương Bạc ở các môn Taekwondo, Boxing, Điền kinh và Đẩy gậy; 6 Huy chương Đồng ở các môn Kéo co, Xe đạp, Pencak Silat, Muay, Võ cổ truyền và Quần vợt.

Việc xác định mục tiêu cụ thể cho từng môn giúp các đội tuyển chủ động lựa chọn nội dung trọng tâm, tập trung nguồn lực vào những nội dung có khả năng cạnh tranh huy chương. Trong giai đoạn nước rút, các đội tuyển chú trọng kết hợp tập luyện chuyên môn với thi đấu cọ xát, kiểm tra định kỳ và mô phỏng tình huống thực tế. Qua đó, vận động viên tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng thích ứng và chủ động xử lý các tình huống trên sân đấu.

Với vận động viên Lò Thị Yến Nhàn, đội tuyển Xe đạp Sơn La, quá trình chuẩn bị cho Đại hội là những ngày tập luyện bền bỉ, đòi hỏi sự kiên trì và ý chí vượt qua giới hạn bản thân. Nhàn chia sẻ, ở môn Xe đạp, việc duy trì thể lực trong suốt chặng đua, lựa chọn thời điểm tăng tốc và thích ứng với điều kiện đường đua có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, bên cạnh các bài tập thể lực, vận động viên còn chú trọng rèn kỹ thuật điều khiển xe, duy trì nhịp độ thi đấu và khả năng tập trung. Đây là những yếu tố giúp các tay đua chủ động hơn khi tranh tài, nhất là trước những đối thủ giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao.

Các vận động viên môn Xe đạp tập luyện địa hình.

Với sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng từ công tác tuyển chọn, huấn luyện đến bảo đảm hậu cần, đoàn thể thao Sơn La đang hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với quyết tâm cao. Mỗi vận động viên không chỉ đại diện cho thể thao tỉnh nhà mà còn mang theo ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên. Những tấm huy chương tại Đại hội sẽ là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của các vận động viên, huấn luyện viên, đồng thời góp phần khẳng định vị thế, tạo động lực thúc đẩy thể thao thành tích cao Sơn La phát triển.