Sơn La: Quyết liệt xử lý vụ án, vụ việc và tài sản công tồn đọng

Ngày 2/10, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) tỉnh Sơn La, chủ trì Phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV/2026.

Phiên họp thứ 18 Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh Sơn La

Theo dõi, đôn đốc 6 vụ việc, 1 vụ án

Trong 9 tháng năm 2026, Ban Chỉ đạo đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương của Trung ương về PCTNLPTC; kịp thời quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo tập trung theo dõi, đôn đốc giải quyết 6 vụ việc và 1 vụ án; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xử lý 126 dự án chậm tiến độ, gặp khó khăn, vướng mắc, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Cùng với đó, tỉnh triển khai sắp xếp nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát. Ban Chỉ đạo đã hoàn thành giám sát việc thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNLPTC đối với 12 tổ chức đảng.

Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản công, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Vai trò giám sát của HĐND, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân tiếp tục được phát huy, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại cuộc họp

Rà soát dự án tồn đọng, nhà đất dôi dư

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh Hoàng Văn Nghiệm đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Trung ương, Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo về PCTNLPTC.

Ban Chỉ đạo sẽ tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên, hoàn thành trong tháng 10/2026; đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát trước ngày 10/11/2026.

Đồng thời, tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các vụ án, vụ việc; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về kiểm soát quyền lực ở cấp xã.

Tỉnh cũng sẽ rà soát quy chế phối hợp với các đảng ủy xã, phường và quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong công tác nội chính, PCTNLPTC, kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Đảng ủy UBND tỉnh được yêu cầu chỉ đạo UBND tỉnh và các đảng ủy trực thuộc rà soát, hoàn thiện quy chế, quy định, định mức chi tiêu công; thực hiện công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và chuyển đổi vị trí công tác.

Đồng thời, rà soát, thống kê chính xác các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy; tiếp tục tập trung xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc.

Đối với các vụ án, vụ việc điển hình, tỉnh sẽ lựa chọn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, nhận diện những sơ hở, bất cập trong cơ chế quản lý nhằm tăng cường cảnh báo, phòng ngừa và ngăn chặn vi phạm.

Một nhiệm vụ được nhấn mạnh là xử lý dứt điểm trong năm 2026 đối với các cơ sở nhà, đất chưa có phương án sử dụng hoặc chưa được khai thác hiệu quả, hạn chế nguy cơ thất thoát, lãng phí và góp phần khơi thông nguồn lực.

Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp và bảo đảm hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo trong những tháng cuối năm.