Sơn La quy tập 8 hài cốt liệt sĩ giai đoạn 1 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 của chiến dịch.

Đại tá Đậu Thanh Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 2; các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và đại diện một số xã, phường.

Đại tá Đậu Thanh Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Đồng bộ các giải pháp tìm kiếm, xác minh thông tin

Trong năm 2026, Sơn La tập trung triển khai các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Quốc phòng về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính những trường hợp còn thiếu thông tin.

Trong giai đoạn 1 của chiến dịch, lực lượng chức năng đã khai quật toàn bộ 579 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 7 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát, có 346 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, 233 mộ không thể lấy mẫu.

Công tác thu thập dữ liệu ADN thân nhân được đẩy mạnh, với 1.664 mẫu đã được lấy để phục vụ đối chiếu, giám định. Cùng với đó, lực lượng chức năng xác minh 16 nguồn tin về liệt sĩ, trong đó 8 thông tin được xác định chính xác; huy động 615 lượt cán bộ thường trực và dân quân tham gia nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.

Kết quả, Sơn La tìm kiếm, quy tập và tổ chức truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành sớm 150 ngày và vượt 60% chỉ tiêu Quân khu 2 giao.

Những kết quả này góp phần thúc đẩy công tác tìm kiếm, quy tập, đồng thời từng bước bổ sung dữ liệu phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ.

Sơn La tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026.

Phấn đấu quy tập từ 10 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 2

Trong giai đoạn 2, Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La xác định tiếp tục rà soát, xác minh thông tin, mở rộng tìm kiếm và phấn đấu quy tập từ 10 hài cốt liệt sĩ trở lên.

Tỉnh đặt mục tiêu lấy mẫu hài cốt đối với 100% số mộ có một phần thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ để phục vụ giám định ADN. Việc triển khai phải bảo đảm đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật, tránh bỏ sót đối tượng.

Các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập. Đồng thời, rà soát, xác minh, bổ sung và đính chính thông tin trên bia mộ bằng phương pháp thực chứng, kết hợp hồ sơ lưu trữ, dữ liệu số hóa và kết quả giám định ADN.

Công tác tiếp nhận, quản lý và hoàn trả mẫu hài cốt sau giám định cũng phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm chính xác, không để xảy ra nhầm lẫn.

Dịp này, UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.