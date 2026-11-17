Ngày 17/11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mai Sơn (tỉnh Sơn La), UBND xã Mai Sơn phối hợp với Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Sơn La tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy, quy tập trên địa bàn.

Trước đó, từ nguồn tin do người dân cung cấp, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức xác minh, khảo sát các khu vực nghi có mộ liệt sĩ tại xã Mai Sơn và xã Chiềng Hặc.

Sơn La truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy từ tin báo của người dân

Cụ thể, ông Nguyễn Việt Đức, trú tại thôn Tiền Phong, xã Mai Sơn, cung cấp thông tin về các chiến sĩ bộ đội hy sinh trong trận đánh tại sân bay Nà Sản khoảng năm 1952.

Sau khi hy sinh, các chiến sĩ được chôn cất tại khu vườn thuộc nơi gia đình ông đang sinh sống, cách bờ suối khoảng 5m. Tuy nhiên, vị trí chôn cất cụ thể chưa được xác định.

Tại xã Chiềng Hặc, ông Vì Ngọc Siếng, trú tại bản Chiềng Ban, thông tin về một ngôi mộ bộ đội hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, nằm trong khu vực ruộng của gia đình ông Lường Văn Biên, bản Chiềng Ban, cách Quốc lộ 6 khoảng 1km.

Trên cơ sở các nguồn tin, Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La phối hợp với UBND các xã Mai Sơn, Chiềng Hặc, huy động lực lượng dân quân tự vệ tổ chức khoanh vùng, đào tìm tại những vị trí nghi có mộ liệt sĩ.

Qua quá trình khảo sát, tìm kiếm, lực lượng chức năng đã khai quật, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mai Sơn.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính của buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Việc tìm kiếm, quy tập và tổ chức an táng các hài cốt liệt sĩ không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, mà còn là trách nhiệm và sự tri ân của các cấp, ngành, địa phương đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.