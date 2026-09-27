Sơn La quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Chiềng Khoong

Lực lượng tham gia tiến hành khai quật, cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La. (Ảnh: THỌ SƠN)

Tại khu vực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã thu nhận được một số phần hài cốt gồm xương sọ, xương ống chân, xương tay, răng cùng một số di vật liên quan, trong đó có mảnh đạn.

Đây là kết quả từ nguồn tin do ông Lường Văn Tụi và ông Hà Văn Pâng, cùng trú tại bản Cang Kiểng, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La cung cấp. Theo thông tin của các nhân chứng, khu vực vườn gia đình anh Đèo Văn Thiêm là nơi an táng 2 liệt sĩ.

Đại tá Đậu Thanh Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La trực tiếp chỉ đạo công tác khai quật, cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: ĐỨC THỊNH)

Trên cơ sở nguồn tin, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Sơn La phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiềng Khoong tổ chức khoanh vùng, xác định các vị trí nghi có mộ liệt sĩ và huy động 30 cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm gặp không ít khó khăn do các liệt sĩ được an táng từ nhiều năm trước; địa hình, cảnh quan và hiện trạng khu vực đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, lực lượng tìm kiếm đã kiên trì đào tìm, từng bước xác định vị trí và tiến hành khai quật, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện nghi thức phủ Quốc kỳ lên hài cốt của các Anh hùng liệt sĩ được tìm thấy ở bản Cang Kiểng, xã Chiềng Khoong. (Ảnh: THỌ SƠN)

Sau khi hoàn tất việc khai quật, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Sơn La đã lập biên bản hiện trạng, đồng thời thu thập mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN, làm cơ sở xác định danh tính các liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được bàn giao cho Ủy ban nhân dân xã Sông Mã để tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.