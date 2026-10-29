Sơn La quán triệt các văn bản chỉ đạo quan trọng của Trung ương và Tỉnh ủy

Hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo quan trọng của Trung ương và Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 75 xã, phường, với trên 8.500 cán bộ, đảng viên tham dự.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu quán triệt hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thông qua những quyết sách chiến lược, tập trung vào 4 trọng tâm: Nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị; đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài; xác định đúng các ưu tiên, phát huy hiệu quả nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Lò Minh Hùng và đồng chí Chá A Của chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy xã Mường Chanh.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ; Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; Chương trình số 47-CTr/TW của Bộ Chính trị về thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt, triển khai các nội dung tại hội nghị.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt các nội dung tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy xã Mường Chanh.

Hội nghị cũng quán triệt các kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương về thu hút, trọng dụng nhân tài; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; trách nhiệm của đảng viên nơi cư trú; cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; công tác người khuyết tật; cải cách hành chính trong các cơ quan đảng giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, triển khai các dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện những nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt các nội dung tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt các nội dung tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy xã Nậm Lầu.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt đầy đủ các nội dung đến cán bộ, đảng viên; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, sớm đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện sát thực tiễn; xác định rõ lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu định hướng thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung đã được quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.