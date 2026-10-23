Sơn La phát hiện 26 vụ vi phạm an toàn thực phẩm, phạt hơn 130 triệu đồng

Thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La, Đội Quản lý thị trường số 2 tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hoạt động kiểm tra được triển khai theo Kế hoạch số 440/KH-BCA-BCT ngày 2/6/2026 của liên Bộ Công an – Bộ Công Thương và Kế hoạch liên ngành số 287/KHLN-CAT-SCT ngày 7/7/2026 của Công an tỉnh, Sở Công Thương, cùng các văn bản chỉ đạo liên quan.

Đội QLTT số 2 tỉnh Sơn La tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hoá

Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; nhãn sản phẩm; giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp; chất lượng thực phẩm và việc chấp hành các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo thẩm quyền của lực lượng quản lý thị trường.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử lý 26 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 130 triệu đồng. Trị giá tang vật bị tịch thu, tiêu hủy trên 30 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm sử dụng dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy theo quy định; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; bảo quản thực phẩm không phù hợp với điều kiện ghi trên nhãn sản phẩm. Đây là những vi phạm liên quan trực tiếp đến điều kiện vệ sinh tại cơ sở và khả năng kiểm soát chất lượng hàng hóa trong quá trình lưu thông, bảo quản.

Bên cạnh kiểm tra, xử lý, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với lực lượng Công an và các đoàn liên ngành về an toàn thực phẩm tại địa phương; đồng thời tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật cho cơ sở sản xuất, kinh doanh và hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn, bảo quản, sử dụng thực phẩm an toàn.

Trong những tháng cuối năm 2026, đơn vị xác định tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, phối hợp với chính quyền và Công an các xã để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại.