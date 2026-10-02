Sơn La phát động phong trào học tập suốt đời, lan tỏa tinh thần thực học

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 tại Sơn La

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến nhấn mạnh ba yêu cầu trong chủ đề của Tuần lễ. Trước hết, “thực học” là học để có kiến thức thật, năng lực thật, kỹ năng thật, không chỉ để lấy bằng cấp, chứng chỉ, điểm số hay danh hiệu. “Thực hành” là đưa kiến thức vào công việc, sản xuất và đời sống. Cùng với đó, mỗi người cần từng bước làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ quá trình học tập, lao động.

Tinh thần ấy cần được thể hiện trong từng công việc, đối với cán bộ học để phục vụ Nhân dân tốt hơn; giáo viên học để dạy tốt hơn; nông dân học để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; người lao động học để nâng cao tay nghề. Với học sinh, sinh viên việc học không chỉ nhằm vượt qua một kỳ thi mà còn để hình thành năng lực tự học, chuẩn bị cho cả cuộc đời học tập phía trước.

Trao học bổng Tô Hiệu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi tại lễ phát động

Tỉnh Sơn La có địa bàn rộng, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, điều kiện phát triển giữa các khu vực còn khác biệt, giáo dục và tri thức có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, thu hẹp khoảng cách phát triển.

Để phong trào học tập suốt đời lan tỏa sâu rộng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, thực sự trở thành một “công dân học tập”. Mỗi người cần chủ động cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện đạo đức, kỹ năng, đặc biệt là năng lực số và khả năng ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào công việc. Mỗi cơ quan, đơn vị phải trở thành một môi trường học tập, khuyến khích cán bộ tự học để làm việc ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh đó, Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng xã hội học tập. Các nhà trường, cơ sở giáo dục cần đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, ứng dụng phù hợp công cụ số và trí tuệ nhân tạo, hướng tới thực học, thực chất, học đi đôi với hành.

Cùng với nuôi dưỡng khát vọng học hỏi, giáo dục cần giúp mỗi người có khả năng tiếp tục tự học sau khi rời ghế nhà trường, đưa tinh thần học thường xuyên, học suốt đời trở thành nét đẹp trong mỗi gia đình, bản làng, cơ quan, đơn vị.

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức đã trao học bổng Tô Hiệu cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.