Sơn La phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Năm học 2026-2027, Sơn La có hơn 400 trường học với hơn 370.000 học sinh các cấp. Cùng với phát triển giáo dục chính quy, tỉnh đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, mở rộng cơ hội học tập trong cộng đồng, chuyển đổi số, khuyến học, khuyến tài; tạo điều kiện để người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp cận tri thức và kỹ năng số.

Các đại biểu tham quan sản phẩm sáng kiến của học sinh hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Phát biểu tại lễ phát động, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa tinh thần “thực học, thực hành”; khuyến khích người dân chủ động học tập, nâng cao kỹ năng. Các nhà trường cần tăng cường năng lực tự học, tư duy và khả năng ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo cho học sinh.

Tỉnh Sơn La cũng yêu cầu tiếp tục phát huy hiệu quả các Trung tâm học tập cộng đồng, thư viện, tủ sách, không gian học tập và nền tảng học trực tuyến; phát triển học liệu số, học liệu mở để người dân có thể học tập mọi lúc, mọi nơi, gắn với nhu cầu thực tế và phát triển kinh tế-xã hội.

Sản phẩm sáng kiến của học sinh hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh Sơn La trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Tại lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, em Nguyễn Bảo Minh, học sinh lớp 11 chuyên Văn, Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La, cho biết: Trong thời đại số, học sinh cần chủ động quản trị tri thức, biết thẩm định và chắt lọc thông tin; đồng thời làm chủ công nghệ, sử dụng trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số phục vụ tự học, nghiên cứu khoa học và sáng tạo.

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao học bổng Tô Hiệu cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh Sơn La, góp phần động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.