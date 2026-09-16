Sơn La: Phạt 45 triệu đồng hộ kinh doanh bán hàng giả mạo nhãn hiệu

Chiều 16/9, Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La) cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt 45 triệu đồng đối với một cơ sở kinh doanh giày dép trên địa bàn phường Thảo Nguyên về hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Trước đó, ngày 7/9, Đội Quản lý thị trường số 3 tiến hành kiểm tra shop giày dép H.G.MC (địa chỉ tổ dân phố Trung Nguyên, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) do ông N.V.H làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh đang trưng bày để bán 329 đôi giày, dép các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu NIKE, CROCS và Adidas. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết hơn 51,9 triệu đồng. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa trên. Toàn bộ tang vật đã bị tạm giữ, niêm phong để xử lý theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra shop giày dép của hộ kinh doanh N.V.H, địa chỉ tại tổ dân phố Trung Nguyên, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La.

Căn cứ kết quả kiểm tra, thẩm tra, xác minh và tài liệu do đại diện các chủ thể quyền cung cấp, đoàn kiểm tra xác định số hàng hóa trên là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Qua làm việc, ông N.V.H đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và hồ sơ vụ việc, Đội Quản lý thị trường số 3 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.H về hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, với số tiền 45 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm trị giá gần 52 triệu đồng nêu trên theo quy định.