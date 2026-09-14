Sơn La phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán

Trong cơ cấu nguồn thu, thu từ thuế và phí đạt 3.064 tỷ đồng, bằng 81,58% dự toán Trung ương giao và tăng 3% so với cùng kỳ. Thu từ tiền sử dụng đất đạt 766 tỷ đồng, tương đương 76,67% dự toán.

Ông Hà Minh Đức, Trưởng Thuế tỉnh Sơn La, cho biết nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và các khoản thu thường xuyên tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cân đối ngân sách.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự toán vẫn đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát từng nguồn thu, nhận diện dư địa tăng thu và chủ động bù đắp những khoản giảm thu phát sinh trong quá trình thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế.

Trưởng Thuế tỉnh Sơn La Hà Minh Đức

Đặt mục tiêu tăng thêm 500 tỷ đồng trong tháng 9

Trong bối cảnh cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, Thuế tỉnh Sơn La đang tập trung siết chặt quản lý thuế, tháo gỡ các điểm nghẽn, chống thất thu và đẩy mạnh chuyển đổi số, qua đó tạo nền tảng cho tăng thu bền vững.

Riêng trong tháng 9/2026, đơn vị đặt mục tiêu thu thêm 500 tỷ đồng, trong đó 22 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất và 478 tỷ đồng từ thuế, phí và các khoản thu khác.

Mục tiêu này đòi hỏi công tác quản lý thu phải bám sát diễn biến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, khai thác đúng và đầy đủ các nguồn thu, đồng thời hạn chế phát sinh thất thu ngân sách.

Cùng với nhiệm vụ tăng thu, công tác kiểm tra thuế tiếp tục được đẩy mạnh. Trong tháng 8/2026, cơ quan Thuế đã hoàn thành 67 cuộc kiểm tra tại đơn vị người nộp thuế, qua đó truy thu và xử phạt hơn 2,6 tỷ đồng, giảm khấu trừ 347 triệu đồng và giảm lỗ 9,77 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm, Thuế tỉnh Sơn La đã hoàn thành 290 cuộc kiểm tra; số tiền truy thu và xử phạt trên 12,4 tỷ đồng, giảm khấu trừ trên 5,7 tỷ đồng và giảm lỗ trên 80,9 tỷ đồng.

Thuế tỉnh Sơn La tăng tốc thu ngân sách

Kiểm soát nợ thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số

Bên cạnh khai thác nguồn thu, kiểm soát và thu hồi nợ thuế là một trong những nhiệm vụ được Thuế tỉnh Sơn La tập trung thực hiện.

Tính đến ngày 31/8/2026, tổng số nợ thuế trên địa bàn là 246,8 tỷ đồng. Trong đó, nợ khó thu 34,8 tỷ đồng; nợ có khả năng thu từ thuế, phí 60,5 tỷ đồng và nợ có khả năng thu từ đất 114,4 tỷ đồng.

So với cuối năm 2025, quy mô nợ thuế tăng, đặt ra yêu cầu vừa kiểm soát chặt các khoản nợ mới phát sinh, vừa đẩy nhanh thu hồi các khoản nợ cũ, bảo đảm nguồn thu được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Theo ông Hà Minh Đức, trong tháng 9/2026, Thuế tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nợ thuế; rà soát việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế thuộc diện áp dụng theo quy định mới, bảo đảm đúng đối tượng và hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó, cơ quan Thuế tiếp tục đẩy mạnh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các thủ tục thuận tiện hơn, nhất là đối với hộ kinh doanh trên địa bàn.

Trong những tháng cuối năm, trọng tâm của Thuế tỉnh Sơn La là tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn thu, kiểm soát nợ thuế, tăng cường kiểm tra, nhận diện rủi ro và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đây được xem là những giải pháp then chốt để bảo đảm tiến độ thu ngân sách, hướng tới hoàn thành cao nhất dự toán được giao năm 2026.