Sơn La: Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8% năm 2026

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh tỉnh đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 là 8%. Do đó, sau kỳ họp, các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các nghị quyết, cụ thể hóa nhiệm vụ và tiến độ, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ để bảo đảm nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đề nghị, UBND tỉnh khẩn trương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục và huy động nguồn lực cho phát triển; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 theo kịch bản tăng trưởng đã đề ra. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết, tập trung vào những vấn đề tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân và hiệu quả sử dụng nguồn lực để bảo đảm nghị quyết được thông qua thực sự tạo chuyển biến cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Các đồng chí chủ tọa Kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Sơn La đã xem xét các tờ trình, báo cáo và thông qua các nghị quyết quan trọng về lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư công, phân bổ ngân sách, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chính sách trong lĩnh vực giáo dục và người có công; hoạt động của chính quyền cơ sở; chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La. Đồng thời, HĐND tỉnh đã thông qua kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sắp xếp, xử lý tài sản nhà, đất sau tinh gọn bộ máy và việc thực hiện chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng đất bằng nguồn vốn ngoài ngân sách giai đoạn 2021 - 2025.

Trong các nghị quyết được thông qua, đáng chú ý là Nghị quyết về việc phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương năm 2026 (đợt 2) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I năm 2026 đến năm 2030. Theo đó, số tiền phân bổ là 5.717 triệu đồng và nguồn kinh phí được thực hiện tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 10/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp.

Cùng với đó, Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng áp dụng là người tham gia tổ công nghệ số cộng đồng và tổ này được tổ chức tại thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Phụ cấp hỗ trợ cho người tham gia tổ công nghệ số cộng đồng là 0,03 lần mức lương cơ sở/người/tháng; đồng thời, hỗ trợ chi phí gói cước viễn thông cho người tham gia tổ công nghệ số cộng đồng để thực hiện nhiệm vụ là 25.000 đồng/người/tháng. Nghị quyết quy định khoán kinh phí thực hiện các nội dung chi hỗ trợ khác để thực hiện nhiệm vụ của tổ gồm nước uống, văn phòng phẩm, in ấn tài liệu phục vụ việc triển khai các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao là 200.000 đồng/tổ/tháng. Kinh phí thực hiện của tổ công nghệ số cộng đồng thuộc nguồn ngân sách tỉnh theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.