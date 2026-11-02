Sơn La phấn đấu 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2030

Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền chính sách BHYT cho học sinh Trường THCS Tô Hiệu.

Theo lộ trình Trung ương giao, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) của tỉnh Sơn La phấn đấu tăng qua từng năm: năm 2026 đạt 97,04%; năm 2027 đạt 97,78%; năm 2028 đạt 98,52%; năm 2029 đạt 99,26% và đến năm 2030 đạt 100% dân số. Để bảo đảm hoàn thành và vượt chỉ tiêu, UBND tỉnh giao chỉ tiêu cao hơn cho các xã, phường, trong đó, riêng năm 2026 yêu cầu tỷ lệ bao phủ đạt 98,85%. Tỉnh đồng thời yêu cầu duy trì tỷ lệ 100% đối với các nhóm tham gia BHYT bắt buộc và nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án, trình HĐND tỉnh xem xét bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ thêm tiền đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng đặc thù. Các nhóm được đề xuất hỗ trợ gồm: nhân viên y tế thôn, bản; cô đỡ thôn, bản; đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã đã thoát nghèo; người cao tuổi chưa có thẻ BHYT theo diện chính sách và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Cùng với chính sách hỗ trợ tài chính, tỉnh Sơn La chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT và cải cách thủ tục hành chính. Ngành Y tế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Sổ sức khỏe điện tử toàn dân, bệnh án điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Việc khai thác căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID trong đăng ký khám, chữa bệnh cũng được tăng cường, tạo thuận lợi cho người dân, giảm việc kê khai thông tin nhiều lần.

Xác định mở rộng diện bao phủ BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng, UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường cụ thể hóa chỉ tiêu vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.