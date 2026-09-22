Sơn La nhân rộng mô hình doanh nghiệp vận tải gắn với an toàn giao thông

Ngày 22/9, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm xây dựng và thực hiện mô hình “Doanh nghiệp kinh doanh vận tải an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh.

Sau 2 năm triển khai, mô hình từng bước tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của doanh nghiệp và đội ngũ lái xe.

Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm xây dựng và thực hiện mô hình “Doanh nghiệp kinh doanh vận tải an toàn giao thông”

Theo đó, 20 chủ doanh nghiệp và 100% lái xe tham gia mô hình đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức 20 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 2.000 lượt lái xe thuộc các doanh nghiệp tham gia mô hình.

Cùng với tuyên truyền, công tác kiểm tra điều kiện an toàn trước khi phương tiện hoạt động được tăng cường. Các đơn vị đã phối hợp tổ chức 25 buổi kiểm tra hơn 300 lượt phương tiện và người điều khiển trước khi xe xuất bến.

Kết quả, 100% phương tiện được kiểm tra bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và điều kiện kinh doanh vận tải; 100% lái xe, nhân viên phục vụ đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Việc gắn trách nhiệm của chủ doanh nghiệp với người điều khiển phương tiện được xác định là một trong những yếu tố quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa vi phạm, hạn chế nguy cơ mất an toàn trong hoạt động vận tải. Qua đó, mô hình góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý và kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông trao Giấy khen cho các cá nhân.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Sơn La xác định tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình; đồng thời nghiên cứu mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh vận tải khác.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ vận động các doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định, doanh nghiệp thực hiện hợp đồng đưa đón học sinh tham gia mô hình.

Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và đội ngũ lái xe, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, thực hiện mô hình “Doanh nghiệp kinh doanh vận tải an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh.