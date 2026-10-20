Sơn La: Người dân xúc động viết thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

Trước đó, vào ngày 19/10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La nhận được thông tin phản ánh của người dân về vụ việc đá lăn từ trên núi xuống nhà dân tại TK17, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Qua xác minh ban đầu, do ảnh hưởng dư chấn của hai trận động đất liên tiếp, một tảng đá lớn, ước tính khoảng 15 m³, đã lăn từ trên đỉnh núi xuống khu vực bếp của gia đình ông Cao Minh Trúc, trú tại xóm 6, TK17, xã Mai Sơn. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến khu vực bếp có diện tích khoảng 27 m² bị sập hệ thống mái tôn; các thiết bị bên trong như bếp gas, bếp từ, tủ lạnh và một số tài sản khác bị hư hỏng hoàn toàn với ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Sau khi xác minh thông tin và báo cáo lãnh đạo đơn vị, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động một xe chữa cháy cùng 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La có mặt tại hiện trường hỗ trợ người dân; Lá thư cảm ơn của ông Cao Minh Trúc.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với UBND xã Mai Sơn, Ban Chỉ huy Quân sự, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương tổ chức rà soát, đánh giá tình hình, xác định mức độ an toàn của khu vực, bảo đảm điều kiện cần thiết để triển khai nhiệm vụ. Các cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng phương tiện chuyên dụng tháo dỡ phần kết cấu bị sập đổ, đồng thời hỗ trợ gia đình phá dỡ, di chuyển khối lượng lớn đất đá.

Do tảng đá tự nhiên có kích thước lớn, khối lượng nặng, kết cấu rắn chắc, quá trình tiếp cận và xử lý gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi lực lượng tham gia phải chủ động áp dụng các biện pháp phù hợp, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện nhưng với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng khu vực bị hư hỏng.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, ông Cao Minh Trúc đã viết thư cảm ơn gửi Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4. Trong thư, ông bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần tận tụy, không quản khó khăn của các cán bộ, chiến sĩ khi nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, hỗ trợ gia đình xử lý sự cố, hạn chế những nguy cơ có thể phát sinh. Ông cũng gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, mong các đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.