Sơn La: Ngày hội Đại đoàn kết lan tỏa văn hóa, gắn kết cộng đồng

Ngày 15/11, xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và các dịch vụ thiết thực phục vụ người dân. Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2026.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo động lực phát triển từ cơ sở

Phát biểu tại sự kiện, bà Lò Lan Phương, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong phát huy truyền thống đoàn kết, tôn vinh các giá trị văn hóa và nâng cao trách nhiệm của cộng đồng đối với sự phát triển của địa phương.

Bà Lò Lan Phương, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ phát hiểu tại sự kiện.

Theo Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ, năm 2026, phát huy tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong lĩnh vực kinh tế, sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, giá trị sản xuất tăng trưởng; các mô hình kinh tế trang trại, gia trại từng bước phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống vật chất của người dân từng bước được cải thiện.

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng được duy trì, đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Tỷ lệ gia đình văn hóa, bản văn hóa đạt chuẩn tăng; công tác giáo dục, y tế được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể được củng cố, góp phần tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân.

Đánh giá những kết quả đạt được, bà Lò Lan Phương khẳng định: “Những kết quả đó là thành quả của sự đoàn kết, đồng lòng, chung sức, chung lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong xã. Đáng chú ý, địa phương xác định việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải gắn chặt với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển kinh tế, bảo tồn di sản và xây dựng nông thôn mới”.

Theo bà Lò Lan Phương, xã Chiềng Sơ tiếp tục chú trọng gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống như xòe Thái, tiếng khèn Mông, các làn điệu dân ca, trang phục, ẩm thực và nghề truyền thống. Đây không chỉ là những giá trị văn hóa đặc sắc mà còn là nguồn lực có thể khai thác để phát triển kinh tế, tạo sinh kế cho người dân.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La.

Trên cơ sở đó, địa phương định hướng từng bước gắn hoạt động văn hóa với quảng bá sản phẩm nông nghiệp, phát triển du lịch cộng đồng, mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm và nâng cao thu nhập. Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn cảnh quan bản làng và bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Quảng bá sản phẩm địa phương, đưa tiện ích số đến gần người dân

Điểm nhấn của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại xã Chiềng Sơ là không gian giao lưu văn hóa, ẩm thực và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các địa phương. Ngày hội có hơn 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, ẩm thực và nông sản đặc trưng của xã Chiềng Sơ cùng các xã Thanh An (tỉnh Điện Biên), Muổi Nọi, Chiềng Khoong và Chiềng Mai (tỉnh Sơn La).

Thông qua hoạt động trưng bày, các địa phương có thêm cơ hội giới thiệu những sản phẩm mang lợi thế bản địa, quảng bá nét đặc sắc trong văn hóa sản xuất, chế biến và tiêu dùng của đồng bào các dân tộc. Đây cũng là hoạt động góp phần tăng cường kết nối, giao lưu giữa các địa phương, tạo điều kiện để sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm truyền thống tiếp cận đông đảo người dân và du khách.

Không gian giao lưu văn hóa, ẩm thực và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại Ngày hội.

Bên cạnh không gian trưng bày, các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian thu hút sự tham gia, cổ vũ của đông đảo nhân dân. Đặc biệt, bên cạnh các hoạt động văn hóa, ngày hội còn bố trí những gian hàng cung cấp dịch vụ thiết thực, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích trong đời sống hiện đại. Trong đó, các hoạt động hỗ trợ cài đặt định danh điện tử, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt góp phần nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ số của người dân, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong sinh hoạt và giao dịch hằng ngày.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện các sở, ngành đã trao quà, động viên nhân dân xã Chiềng Sơ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng đời sống ngày càng ấm no, tiến bộ.

Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh cũng tặng bằng khen cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chiềng Sơ vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2026.

Bà Lò Lan Phương, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại xã Chiềng Sơ không chỉ góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc mà còn mở rộng không gian quảng bá sản phẩm, tăng cường kết nối cộng đồng và thúc đẩy ứng dụng các tiện ích số trong đời sống. Qua đó, lan tỏa tinh thần “Đoàn kết để phát triển - Văn hóa để kết nối - Bản sắc để vươn xa”, hướng tới phát huy nội lực, khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội bền vững từ cơ sở.