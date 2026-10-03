Sơn La: Nâng tỷ trọng khối văn hóa - xã hội trong GRDP của tỉnh

Ngày 2/10, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, chủ trì cuộc làm việc với các sở, ngành liên quan về giải pháp đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu thuộc khối văn hóa - xã hội trong GRDP của tỉnh.

Theo báo cáo tại cuộc làm việc, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh theo giá so sánh năm 2020 ước đạt hơn 53.772 tỷ đồng, tăng 5,59% so với cùng kỳ.

Trong đó, các lĩnh vực thuộc khối văn hóa - xã hội có giá trị tăng thêm khoảng 6.492 tỷ đồng, chiếm 27,2% GRDP và tăng 7,39%. Mức tăng này cao hơn 1,8 điểm phần trăm so với tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La chủ trì cuộc làm việc.

Dịch vụ tạo thêm dư địa tăng trưởng

Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại tiếp tục được tổ chức tại nhiều địa phương, trong đó có Mộc Châu, Quỳnh Nhai, Yên Châu, Phiêng Khoài, Tà Xùa...

Việc đa dạng hóa các sự kiện góp phần thu hút du khách, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương và mở rộng hoạt động dịch vụ.

Trong 9 tháng, giá trị tăng thêm của dịch vụ lưu trú ước đạt 221 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Hoạt động đại lý du lịch, kinh doanh tour và các dịch vụ hỗ trợ du lịch cũng tăng 9,4%.

Bên cạnh du lịch, các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và những dịch vụ xã hội khác tiếp tục được xác định là những nhóm ngành cần nâng cao chất lượng hoạt động, đồng thời khai thác tốt hơn khả năng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung phân tích những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu của khối văn hóa - xã hội, nhất là trong những tháng cuối năm.

Các nhóm giải pháp được đề cập gồm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số; huy động nguồn lực đầu tư và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La phát biểu kết luận buổi làm việc

Rà soát từng chỉ tiêu, tập trung nguồn lực

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hà Trung Chiến đề nghị các sở, ngành không chỉ đánh giá kết quả đã đạt được mà cần rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, xác định rõ những nhiệm vụ đã hoàn thành, chưa hoàn thành và khả năng thực hiện trong thời gian còn lại của năm.

Thống kê tỉnh được giao phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng báo cáo chuyên sâu đối với các nhóm, ngành thuộc khối văn hóa - xã hội. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng biểu mẫu thống kê, báo cáo đối với các đơn vị ngoài nhà nước nhằm bảo đảm số liệu được tổng hợp đầy đủ, chính xác.

Sở Tài chính có trách nhiệm cung cấp dự toán cho các sở, ngành để rà soát nguồn kinh phí được giao trong năm, qua đó xác định rõ nguồn lực và khả năng triển khai các nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, chủ động xác định những nội dung còn khó khăn, vướng mắc để có giải pháp xử lý và tập trung nguồn lực thực hiện.

Việc nâng tỷ trọng đóng góp của khối văn hóa - xã hội vào GRDP không chỉ đặt ra yêu cầu về quy mô hoạt động mà còn gắn với chất lượng dịch vụ, hiệu quả sử dụng nguồn lực và khả năng tạo ra giá trị gia tăng trong từng lĩnh vực.

Với kết quả tăng trưởng 7,39% trong 9 tháng, cao hơn tốc độ tăng GRDP chung của tỉnh, khối văn hóa - xã hội đang có dư địa để tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng. Trọng tâm trong quý IV là cụ thể hóa từng chỉ tiêu thành nhiệm vụ, giải pháp và nguồn lực phù hợp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026.