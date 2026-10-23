Sơn La nâng cao nghiệp vụ du lịch cộng đồng vùng lòng hồ thủy điện

Lớp tập huấn có sự tham gia của 40 học viên là quản lý các khu, điểm du lịch và đại diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch

Diễn ra từ ngày 23 – 25.10, lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện kỹ năng phục vụ và thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

Trong thời gian tập huấn, các giảng viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội trực tiếp hướng dẫn học viên những kiến thức tổng quan về du lịch, chủ trương, chính sách và quy định hiện hành về phát triển du lịch cộng đồng; phương pháp xây dựng, tổ chức và quản lý mô hình du lịch cộng đồng.

Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn nghiệp vụ lưu trú homestay, chế biến và phục vụ ẩm thực, hướng dẫn và thuyết minh du lịch, tổ chức sự kiện và hoạt động trải nghiệm. Các nội dung tập huấn cũng chú trọng kỹ năng đón tiếp, xử lý tình huống, giới thiệu sản phẩm, truyền thông và quảng bá điểm đến.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ lao động du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La có điều kiện củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, từng bước cải thiện chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện và chuyên nghiệp.

Hoạt động góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, gắn phát triển du lịch cộng đồng với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.