Các lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực cho lực lượng nòng cốt trong triển khai chuyển đổi số tại cơ sở

UBND phường Tô Hiệu tổ chức 2 lớp tập huấn sau khi thực hiện sắp xếp các tổ dân phố, bản. Tham gia tập huấn có bà Đặng Thị Vân Chi, Thạc sĩ, giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Tây Bắc, báo cáo viên hội nghị, cùng các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn.

Tại các lớp tập huấn, học viên được trang bị kiến thức và hướng dẫn thực hành những kỹ năng số thiết yếu, từ sử dụng điện thoại thông minh, tham gia và tổ chức cuộc họp trực tuyến đến khai thác các nền tảng số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và sử dụng tiện ích số phục vụ công việc, đời sống.

Nội dung tập huấn chú trọng tính ứng dụng, giúp học viên có thể vận dụng kiến thức vào thực tế, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân tại địa bàn dân cư.

Báo cáo viên Đặng Thị Vân Chi hướng dẫn học viên thực hành các kỹ năng sử dụng nền tảng số

Là lực lượng trực tiếp đưa công nghệ số đến cộng đồng, thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng giữ vai trò cầu nối giữa chính quyền với người dân trong quá trình chuyển đổi số.

Do đó, việc nâng cao kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh, nền tảng và dịch vụ trực tuyến không chỉ giúp các thành viên chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ mà còn tăng khả năng hướng dẫn người dân, nhất là những người còn hạn chế về kỹ năng tiếp cận công nghệ.

Thông qua 2 lớp tập huấn, phường Tô Hiệu tiếp tục củng cố năng lực cho lực lượng chuyển đổi số tại cơ sở, góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với đời sống người dân.

Từ mỗi tổ dân phố, bản, những kiến thức và kỹ năng được trang bị sẽ lan tỏa thành hành động cụ thể, thúc đẩy hình thành công dân số, cộng đồng số và xây dựng chính quyền số tại địa phương.