Sơn La nâng cao kỹ năng chữa cháy, cứu nạn từ cơ sở

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Sơn La năm 2026. (Ảnh: ĐỨC THỊNH)

Hội thao diễn ra từ ngày 22 đến 23/9 tại Quảng trường Tây Bắc, do Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức. Hội thao thu hút 23 đoàn với gần 600 vận động viên, đại diện 75 xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung gắn với yêu cầu thực tế trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở.

Đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở và lực lượng dân phòng, các đội thi thực hành chữa cháy kết hợp di chuyển tài sản, chống cháy lan và chữa cháy kết hợp cứu người ra khỏi đám cháy.

Đội “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy﻿” tham gia thực hành chữa cháy, cứu người tại hội thao. (Ảnh: ĐỨC THỊNH)

Các “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tham gia 2 nội dung gồm thi kiến thức và thực hành xử lý tình huống. 184 vận động viên của 23 đội lần lượt trả lời các câu hỏi được lựa chọn ngẫu nhiên, tập trung vào quy định pháp luật, kỹ năng xử lý cháy, nổ, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và thoát nạn.

Trong phần thực hành, các đội xử lý tình huống cháy tại loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, thực hiện chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản. Đây cũng là những kỹ năng có ý nghĩa thiết thực đối với công tác phòng ngừa, xử lý cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Các vận động viên tham gia di chuyển chất cháy ra khỏi khu vực cháy. (Ảnh: ĐỨC THỊNH)

Đây là hoạt động không chỉ tạo môi trường thi đua, rèn luyện mà còn giúp nâng cao khả năng phối hợp, xử lý tình huống phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; qua đó góp phần đưa phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy ngày càng thực chất, hiệu quả.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La thực hành biểu diễn chữa cháy, cứu nạn tại hội thao. (Ảnh: ĐỨC THỊNH)

Kết thúc hội thao, phường Thảo Nguyên đạt giải Nhất toàn đoàn; cụm xã Yên Sơn, Phiêng Khoài, Yên Châu, Chiềng Hặc, Lóng Phiêng đạt giải nhì; phường Chiềng Cơi đạt giải ba. Ban tổ chức đồng thời trao các giải nhất, nhì, ba cho các nội dung thi và khen thưởng các tập thể có thành tích.

Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La﻿ trao giải cho các đoàn đạt giải tại hội thao. (Ảnh: ĐỨC THỊNH)

Thông qua hội thao, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng và các “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” có thêm điều kiện rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng xử lý tình huống, góp phần chủ động phòng ngừa và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ xảy ra trên địa bàn.