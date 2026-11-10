Sơn La nâng cao hiệu quả sản xuất nhờ khai thác thiết bị sau đầu tư

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Sơn La kiểm tra vận hành hệ thống sấy lạnh của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ hoa quả sấy Cường Hoa.

Đẩy mạnh đầu tư máy móc, thiết bị vào sản xuất

Những năm gần đây, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị sản xuất hiện đại cho các vùng nông thôn, nhằm từng bước thay đổi phương thức canh tác thủ công truyền thống, giảm sức lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Từ những chiếc máy nhỏ ban đầu đến các hệ thống thiết bị đồng bộ phục vụ trồng trọt, chăn nuôi và sơ chế nông sản, hoạt động khai thác thiết bị đã có những chuyển biến tại các bản vùng cao, mở ra hướng đi mới cho người dân địa phương.

Trước khi được hỗ trợ đầu tư, phần lớn nông dân ở Sơn La chủ yếu sản xuất bằng sức người và sức kéo của trâu, bò. Việc làm đất, gieo trồng, thu hoạch đều tốn nhiều thời gian, công sức, năng suất còn thấp và phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nhiều gia đình dù có diện tích đất rộng nhưng chưa tận dụng được tiềm năng do không có điều kiện mua sắm máy móc vì giá thành cao. Một số nơi đã có máy móc nhưng người dân chưa biết sử dụng đúng cách, khiến thiết bị hoạt động kém hiệu quả, nhanh hỏng hóc, không phát huy được giá trị đầu tư.

Trước thực trạng đó, tỉnh Sơn La đã tập trung nguồn vốn đầu tư trang bị máy móc cho các hợp tác xã nông nghiệp, tổ sản xuất và một số hộ dân có nhu cầu phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế. Các loại thiết bị được ưu tiên đầu tư gồm máy xới đất, máy gặt cỡ nhỏ phù hợp với địa hình đồi núi, máy bơm nước tưới tiêu, máy sơ chế nông sản, máy sấy rau quả và chè. Cùng với việc hỗ trợ thiết bị, các ngành chức năng phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Sơn La tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn vận hành và bảo trì cơ bản cho người lao động địa phương.

Anh Vì Văn Hoàn, bản Đông Ngoàng, xã Yên Châu cho biết: “Khi được Nhà nước hỗ trợ máy cày, tôi chưa biết sử dụng như thế nào. Nhờ có giảng viên Trường Kỹ thuật Sơn La hướng dẫn cách vận hành, tôi đã nắm được các thao tác sử dụng máy. Trước đây, tôi làm ruộng chủ yếu bằng tay và sức kéo của trâu, bò, rất tốn công sức. Từ khi có máy móc hỗ trợ, công việc nhẹ nhàng hơn, làm nhanh hơn và kịp thời vụ. Tôi có thêm thời gian chăm sóc vườn nhà, thu nhập cũng cải thiện rõ rệt”.

Sau khi được đầu tư, hiệu quả khai thác thiết bị ngày càng thể hiện rõ trên các cánh đồng, vườn, rẫy. Trước đây, người nông dân phải mất vài ngày để làm xong một thửa ruộng, nay chỉ cần vài giờ nhờ máy xới đất. Máy bơm nước giúp chủ động tưới tiêu ngay cả khi mùa nắng kéo dài, giảm thiệt hại do hạn hán. Các loại máy sơ chế, máy sấy giúp giữ chất lượng nông sản sau thu hoạch, hạn chế hư hỏng do không được bảo quản kịp thời. Nhiều hợp tác xã, hộ dân đã sử dụng thiết bị trong các khâu sản xuất, từ làm đất, chăm sóc đến thu hoạch và sơ chế tại cơ sở.

Tuy nhiên, quá trình khai thác, sử dụng thiết bị tại địa phương vẫn gặp không ít khó khăn. Trước hết là địa hình đồi núi hiểm trở, giao thông đến nhiều bản còn hạn chế nên việc vận chuyển máy móc đến nơi sản xuất gặp trở ngại. Một bộ phận người dân mới tiếp xúc với máy móc nên kỹ năng vận hành còn hạn chế, chưa chú trọng bảo dưỡng định kỳ, dẫn đến một số thiết bị phải ngừng hoạt động sớm. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ kỹ thuật sửa chữa tại cơ sở còn ít. Khi máy hỏng, người dân phải chờ kỹ thuật viên từ trung tâm huyện đến sửa chữa, làm gián đoạn tiến độ sản xuất.

Các thành viên trong Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ hoa quả sấy Cường Hoa, xã Chiềng Sơn đang kiểm tra sản phẩm hoa quả sau khi sấy.

Tăng năng suất lao động và thu nhập

Ông Vũ Khắc Khôi, Trưởng khoa Điện công nghiệp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La cho biết, hằng năm, nhà trường thường phối hợp với các xã, sở, ngành, hướng dẫn kỹ thuật cho người lao động sử dụng máy móc vào sản xuất nông nghiệp và công nghiệp thủ công. Nhờ đó, người dân có thêm kinh nghiệm vận hành thiết bị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.

Để theo dõi và phát huy hiệu quả đầu tư, chính quyền các cấp và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đã xây dựng chế độ kiểm tra, theo dõi thường xuyên tình trạng khai thác thiết bị tại các xã. Cán bộ chuyên môn định kỳ đến các cơ sở sử dụng thiết bị để kiểm tra tình trạng hoạt động, hướng dẫn sửa chữa nhỏ và nhắc nhở công tác bảo trì. Đồng thời, tỉnh tiếp tục mở các lớp đào tạo kỹ thuật vận hành, sửa chữa cơ bản cho thanh niên địa phương, xây dựng đội ngũ thợ tại chỗ. Các hợp tác xã cũng lập sổ theo dõi thời gian sử dụng, chi phí bảo dưỡng để quản lý chặt chẽ hơn tài sản chung.

Nhìn chung, sau thời gian đầu tư và hướng dẫn sử dụng, hiệu quả mang lại đã thể hiện rõ: Năng suất sản xuất tăng, công sức lao động của người dân giảm, thời gian tiết kiệm được dành để phát triển các nghề phụ khác. Nhiều hộ dân có thu nhập cao hơn nhờ tăng sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Chị Hoàng Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ hoa quả sấy Cường Hoa, xã Chiềng Sơn cho biết, từ khi được Nhà nước hỗ trợ hệ thống máy sấy lạnh hoa quả, hiệu quả hoạt động đã tăng gấp đôi so với hệ thống sấy cũ do gia đình lắp đặt năm 2021. Tốc độ chế biến nhanh hơn, chủ động hơn, chất lượng sản phẩm được nâng cao nên việc tiêu thụ rất thuận lợi.

Theo chị Hoàng Thị Hoa, việc đầu tư hệ thống máy sấy lạnh công nghệ mới giúp hợp tác xã tiết kiệm chi phí thuê nhân công nhờ khả năng vận hành tự động theo chế độ cài đặt sẵn; rút ngắn thời gian chế biến và tạo ra số lượng lớn thành phẩm trong thời gian ngắn. Sau khi hệ thống đi vào hoạt động, sản lượng hoa quả sấy của hợp tác xã đã tăng gấp rưỡi so với trước, đạt trên 60 tấn thành phẩm/năm.

Thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác theo dõi, khai thác thiết bị, tăng cường tập huấn kỹ thuật, khắc phục những hạn chế về giao thông và đội ngũ sửa chữa. Tỉnh cũng hướng dẫn các đơn vị sử dụng xây dựng kế hoạch khai thác hợp lý, tránh tình trạng sử dụng quá tải hoặc để máy móc không được khai thác. Với những nỗ lực đó, nguồn đầu tư trang thiết bị sẽ ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới tại vùng cao Sơn La.