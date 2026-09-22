Sơn La nâng cao hiệu quả quản lý du lịch bằng dữ liệu số

Việc bàn giao Hệ thống báo cáo, thống kê du lịch góp phần số hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành hoạt động du lịch tỉnh Sơn La

Hệ thống là sản phẩm thuộc Tiểu dự án Quản lý điểm đến tại tỉnh Sơn La, Tây Bắc Việt Nam, giai đoạn triển khai, thuộc Chương trình GREAT 2.

Dự lễ bàn giao có bà Lê Thị Hồng Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Sở Tài chính, Ban Quản lý Dự án, Chương trình GREAT, Công ty TNHH OUTBOX, Công ty TNHH Clickable Việt Nam cùng các cán bộ, chuyên gia và đơn vị liên quan.

Hệ thống báo cáo, thống kê du lịch được xây dựng nhằm số hóa, đổi mới công tác thu thập, tổng hợp, quản lý và khai thác dữ liệu. Qua đó, cơ quan quản lý nhà nước có thêm công cụ phục vụ báo cáo, thống kê kịp thời, chính xác và theo dõi hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Trong quá trình triển khai thí điểm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La đã phối hợp với các đơn vị liên quan vận hành, rà soát và hoàn thiện hệ thống. Việc tập trung dữ liệu trên một nền tảng từng bước hình thành nguồn dữ liệu du lịch thống nhất, phục vụ công tác quản lý và điều hành.

Tại buổi lễ, các đại biểu trao đổi, đánh giá kết quả triển khai giai đoạn thí điểm; thống nhất kế hoạch hỗ trợ sau bàn giao, gồm bảo hành, bảo trì và đào tạo bổ sung. Đại diện các đơn vị đã ký biên bản bàn giao sản phẩm Hệ thống báo cáo, thống kê du lịch tỉnh Sơn La.

Việc đưa hệ thống vào khai thác góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về du lịch, nâng cao hiệu quả báo cáo, thống kê và từng bước xây dựng hệ sinh thái dữ liệu phục vụ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng.

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan vận hành, khai thác và hoàn thiện hệ thống; nâng cao chất lượng dữ liệu, hiệu quả ứng dụng công nghệ số và thúc đẩy phát triển du lịch Sơn La.