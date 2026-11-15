Sơn La: Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý cho các đối tượng yếu thế

Tỉnh Sơn La có địa bàn rộng, điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Ảnh: BẮC SƠN

Theo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sơn La, 10 tháng năm 2026, đơn vị đã tiếp 27 lượt công dân (gồm 22 người thuộc diện được trợ giúp pháp lý và 5 người không thuộc diện); tiếp nhận 9 đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý và 7 cuộc gọi qua đường dây nóng. Đội ngũ trợ giúp viên và luật sư đã kịp thời giải thích, hướng dẫn và xử lý các yêu cầu theo đúng quy định.

Kết quả thực hiện các vụ việc, tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý Trung tâm triển khai trong kỳ đạt 1.140 vụ việc, bao gồm 860 vụ việc thụ lý mới và 280 vụ việc chuyển từ kỳ trước sang. Tính đến nay, Trung tâm đã kết thúc 281 vụ việc và đang tiếp tục thực hiện 859 vụ việc. Trong đó, có 221 vụ việc tham gia tố tụng được xác định thành công.

Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp nhận 559 văn bản đề nghị kiểm tra đối tượng trợ giúp pháp lý từ các cơ quan tiến hành tố tụng và Bộ đội Biên phòng, kịp thời phản hồi theo quy định; đồng thời tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp rà soát hồ sơ, thẩm định chất lượng vụ việc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế.

Song song với công tác chuyên môn, hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai với nhiều hình thức thiết thực. Đối với người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý, Trung tâm tổ chức hội nghị tập huấn tại 8 xã, phường với 82 đại biểu tham dự; cấp phát 82 bộ tài liệu tập huấn, 2.082 tờ gấp pháp luật và 482 sổ tay trợ giúp pháp lý. Đối với người cao tuổi, Trung tâm tổ chức 4 đợt hội nghị tại 15 xã, thu hút 639 đại biểu tham dự (gồm 297 nam và 342 nữ); cấp phát 1.575 tờ gấp pháp luật và 188 sổ tay trợ giúp pháp lý.

Thời gian tới, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ tiếp cận; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm đối tượng yếu thế.

Tăng cường đưa hoạt động trợ giúp pháp lý về cơ sở, nâng cao chất lượng tư vấn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức, trợ giúp viên pháp lý, luật sư.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sơn La có đội ngũ nhân lực gồm 21 viên chức, 13 luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý và 7 cộng tác viên trợ giúp pháp lý. Phạm vi hoạt động của Trung tâm trải rộng trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó tập trung phục vụ người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các nhóm đối tượng yếu thế.