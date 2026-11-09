Sơn La nâng cao giá trị cây cà phê, mở hướng giảm nghèo bền vững

Giải pháp này phát huy lợi thế cây trồng chủ lực, tạo điều kiện để người dân chủ động phát triển sinh kế, cải thiện thu nhập và ổn định đời sống.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Muổi Nọi được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã Muổi Nọi, Bản Lầm và Bon Phặng. Hiện địa phương có hơn 2.490 ha cà phê, là một trong những cây trồng quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

Áp dụng kỹ thuật cắt tỉa, chăm sóc cây cà phê giúp nông dân xã Muổi Nọi (Sơn La) nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo sinh kế ổn định

Năm 2026, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn nông dân chăm sóc, cải tạo vườn cây, sử dụng phân bón hợp lý, phòng trừ sâu bệnh và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Đặc biệt, tháng 10/2026, xã tổ chức tập huấn kỹ năng thu thập, quản lý dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc cà phê, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu. Cùng với nâng cao kỹ năng canh tác, hoạt động liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp tục được chú trọng. Các doanh nghiệp tham gia hướng dẫn kỹ thuật thu hái, phát triển vùng nguyên liệu, thu mua và chế biến sản phẩm. Một số hộ dân đã tiếp cận kỹ thuật chế biến cà phê đặc sản, từng bước chuyển từ bán nguyên liệu sang sản xuất sản phẩm có giá trị cao hơn.

Nông dân xã Muổi Nọi (Sơn La) chăm sóc cây cà phê, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững

Thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, kết nối thị trường và phát triển sản xuất theo chuỗi, người dân có thêm điều kiện nâng cao năng lực lao động, chủ động tạo việc làm và gia tăng thu nhập. Đây là hướng đi góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, không chỉ cải thiện điều kiện kinh tế mà còn nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, hướng tới giảm nghèo bền vững và hạn chế tái nghèo.