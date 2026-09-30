Sơn La nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở những địa bàn vùng khó

Việc phát triển giáo dục mầm non vùng cao luôn được tỉnh Sơn La chú trọng.

Đầu tư đồng bộ cho trường học

Xác định giáo dục mầm non là nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ, tỉnh Sơn La triển khai chương trình xây dựng mô hình trường mầm non thế hệ mới trên địa bàn. Chương trình hướng đến thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa vùng cao và đồng bằng, tạo cơ hội cho trẻ tiếp cận môi trường giáo dục hiện đại, bình đẳng.

UBND tỉnh Sơn La đã ban hành kế hoạch xây dựng trường mầm non thế hệ mới giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025, ít nhất 60% trường mầm non trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trong đó nhiều trường đáp ứng tiêu chí trường mầm non thế hệ mới. Đến năm 2030, tỉnh hướng tới cơ bản hoàn thành mục tiêu, bảo đảm điều kiện giáo dục đồng bộ, hiện đại cho trẻ.

Để thực hiện kế hoạch, Sơn La ưu tiên bố trí vốn xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường mầm non, tạo môi trường học tập an toàn cho trẻ. Đến nay, hàng chục trường mầm non được xây mới; nhiều trường được cải tạo, nâng cấp theo tiêu chuẩn mới.

Các phòng học rộng rãi, đủ ánh sáng, bảo đảm vệ sinh; sân chơi ngoài trời được bố trí an toàn với nhiều hoạt động phù hợp. Khu bếp, nhà vệ sinh đạt chuẩn; thiết bị, đồ chơi và học liệu được trang bị theo từng độ tuổi. Các trường vùng sâu, vùng xa, biên giới cũng được quan tâm đầu tư, giúp trẻ có điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn.

Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết, trẻ em dù ở đâu cũng cần được học tập trong môi trường tốt, được yêu thương, chăm sóc và giáo dục chu đáo. Việc xây dựng trường mầm non thế hệ mới không chỉ chú trọng cơ sở vật chất mà còn hướng đến tạo không gian giáo dục toàn diện, giúp mỗi trẻ phát huy tiềm năng.

Trường Mầm non Chiềng Sinh được xây dựng khang trang.

Đổi mới chăm sóc, giáo dục trẻ

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, các trường chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục. Chương trình giáo dục mầm non được thực hiện theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, tôn trọng sự khác biệt, khuyến khích tính chủ động và sáng tạo. Giáo viên hướng dẫn, đồng hành cùng trẻ trong các hoạt động khám phá, trải nghiệm.

Nội dung giáo dục gắn với đời sống, thiên nhiên và văn hóa địa phương. Trẻ được tham gia trồng cây, thu hoạch, nghe kể chuyện dân gian, học hát các bài hát dân tộc và thực hành kỹ năng tự phục vụ. Qua những hoạt động này, các trường giúp trẻ hình thành thói quen tốt, kỹ năng sống, ý thức bảo vệ môi trường và tình yêu quê hương.

Công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm dinh dưỡng cũng được chú trọng. Các trường xây dựng thực đơn đủ chất, phù hợp với khẩu vị địa phương; tổ chức khám sức khỏe định kỳ và theo dõi sự phát triển thể chất của từng trẻ.

Để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non. Hằng năm, Sở tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa các trường; cử giáo viên học nâng cao trình độ và xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán hỗ trợ các trường vùng khó khăn.

Giáo viên được khuyến khích tự học, sáng tạo, làm đồ dùng và học liệu phù hợp với điều kiện thực tế. Nhiều giáo viên tận dụng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để tạo đồ chơi, học liệu sinh động, phục vụ hoạt động giáo dục với chi phí thấp.

Bà Lê Ngọc Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Chiềng Sinh, chia sẻ: “Từ khi triển khai mô hình trường mầm non thế hệ mới, giáo viên chúng tôi được tập huấn thường xuyên, cập nhật nhiều phương pháp giáo dục. Mỗi người đều ý thức rõ trách nhiệm, yêu nghề hơn, tận tâm hơn với từng trẻ”.

Trẻ Mầm non được học tập trong môi trường đầy đủ tiện nghi.

Phụ huynh đồng hành cùng nhà trường

Những thay đổi tại các trường mầm non tạo thêm niềm tin cho phụ huynh. Nhiều phụ huynh cho biết, khi được học trong môi trường sạch đẹp, được giáo viên chăm sóc chu đáo và tham gia các hoạt động phong phú, con em họ tự tin hơn, có nhiều tiến bộ trong sinh hoạt và học tập.

Phụ huynh cũng chủ động phối hợp với nhà trường trong chăm sóc, giáo dục trẻ, tham gia các hoạt động của trường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục toàn diện.

Anh Cà Văn Thảo, phụ huynh có con học tại Trường Mầm non Chiềng Sinh, nói: “Tôi thật sự yên tâm khi gửi con đến trường. Cô giáo yêu trẻ, chăm sóc chu đáo, chương trình học phong phú. Con tôi về nhà vui vẻ hơn, biết tự phục vụ, biết yêu thương người khác. Đó là điều tốt đẹp nhất mà gia đình tôi mong muốn”.

Thời gian tới, Sơn La tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường mầm non thế hệ mới, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, hầu hết các trường trên địa bàn đáp ứng tiêu chuẩn của mô hình, phát triển đồng bộ giữa các vùng.

Tỉnh tiếp tục ưu tiên vốn đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc và giáo dục trẻ.