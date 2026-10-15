Sơn La nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non

Sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La hoàn thành các món ăn dành cho trẻ mầm non.

Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo

Giáo dục mầm non là bậc học nền tảng, đặt những viên gạch đầu tiên cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, Trường Cao đẳng Sơn La xác định đào tạo giáo viên mầm non là một trong những ngành trọng điểm, được quan tâm đầu tư, đổi mới và nâng cao chất lượng.

Mục tiêu của nhà trường là đào tạo đội ngũ giáo viên có kiến thức chuyên môn vững vàng, giàu lòng yêu nghề, mến trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.

Trường Cao đẳng Sơn La là cơ sở đào tạo chính quy, góp phần cung cấp nguồn nhân lực giáo dục mầm non cho tỉnh và khu vực Tây Bắc. Hiện nay, sau khi sắp xếp, toàn tỉnh có 124 trường mầm non, trong đó nhiều trường nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Nhu cầu về đội ngũ giáo viên có chất lượng, đặc biệt là những người am hiểu văn hóa, ngôn ngữ và điều kiện thực tế địa phương, luôn ở mức cao.

Trước yêu cầu đó, nhà trường đã xây dựng chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non giai đoạn 2025 - 2030. Trong đó, tập trung đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia; hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, giúp sinh viên thích ứng với điều kiện giảng dạy tại các địa bàn khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thảo, Trưởng khoa Giáo dục Mầm non và Giáo dục phổ thông, Trường Cao đẳng Sơn La, chia sẻ: “Đào tạo giáo viên mầm non không đơn thuần là truyền dạy kiến thức mà còn nuôi dưỡng tâm huyết, tình yêu thương trẻ cho sinh viên. Chúng tôi luôn cập nhật chương trình, gắn lý thuyết với thực hành, giúp sinh viên vững chuyên môn, rèn luyện kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ một cách toàn diện”.

Theo bà Thảo, ngành Giáo dục mầm non hiện được nhà trường đào tạo ở trình độ cao đẳng, với thời gian học 3 năm. Sau khi tốt nghiệp, phần lớn sinh viên tự tin bước vào nghề, trở thành những giáo viên nhiệt huyết, yêu trẻ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La trong giờ học tại lớp.

Đổi mới chương trình, tăng cường thực hành

Để tạo môi trường học tập và thực hành thuận lợi cho sinh viên, Trường Cao đẳng Sơn La chú trọng đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo ngành Giáo dục mầm non.

Hiện nhà trường có phòng thực hành sư phạm mầm non mô phỏng lớp học thực tế, được trang bị đồ chơi, giáo cụ phù hợp với từng độ tuổi; phòng thí nghiệm tâm lý học trẻ em giúp sinh viên tìm hiểu đặc điểm phát triển tâm sinh lý của trẻ.

Bên cạnh đó là phòng nghệ thuật với các loại nhạc cụ, dụng cụ vẽ, tạo hình và không gian biểu diễn; khu vườn thực hành sư phạm phục vụ tổ chức hoạt động học tập, vui chơi, trải nghiệm ngoài trời; thư viện chuyên ngành với hàng nghìn tài liệu, sách tham khảo và giáo trình.

Đặc biệt, nhà trường tạo điều kiện để sinh viên thực hành, thực tập trong môi trường giáo dục thực tế dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Đây là cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm trước khi ra trường.

Chương trình đào tạo giáo viên mầm non được xây dựng theo hướng kết hợp kiến thức nền tảng với kỹ năng thực hành chuyên sâu, đồng thời thường xuyên cập nhật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Nội dung đào tạo bao gồm kiến thức khoa học cơ bản, tâm lý học, giáo dục học mầm non; kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ, phòng ngừa tai nạn và sơ cấp cứu ban đầu. Sinh viên còn được trang bị các kỹ năng nghệ thuật sư phạm như âm nhạc, mỹ thuật, vận động, kể chuyện và tổ chức trò chơi.

Chị Hà Thị Phương Hoa, cựu sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non và Giáo dục phổ thông, Trường Cao đẳng Sơn La, chia sẻ rằng những kiến thức, kỹ năng cùng tình yêu nghề được thầy cô truyền dạy trong quá trình học tập đã trở thành hành trang quý giá khi bước vào nghề.

Theo chị Phương Hoa, khi trực tiếp đứng lớp, bản thân mình càng hiểu rõ giá trị của những bài học đã được trang bị tại trường. Nhờ đó, chị nhanh chóng thích ứng với công việc, thêm tự tin và vững vàng trên con đường đã lựa chọn.

﻿Sinh viên Cao đẳng Mầm non K62 thực hành kỹ năng chế biến món ăn phục vụ trẻ.

Gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn

Để đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non có chuyên môn và tâm huyết với nghề, Trường Cao đẳng Sơn La chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên vừa có trình độ chuyên môn, vừa có kinh nghiệm thực tế.

Hiện ngành Giáo dục mầm non có 28 giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng, trong đó có nhiều thạc sĩ, giáo viên ưu tú từng công tác nhiều năm tại các trường mầm non tiêu biểu của tỉnh.

Nhà trường thường xuyên tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn; cử giảng viên học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các trường đại học sư phạm trong nước, đồng thời mời chuyên gia đến chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy.

Đặc biệt, hình thức giảng viên phối hợp với giáo viên thực hành cùng thiết kế bài dạy giúp nội dung đào tạo gắn với thực tế, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận những phương pháp giáo dục mới.

Đến nay, Trường Cao đẳng Sơn La đã ký kết hợp tác với hơn 120 trường mầm non trên địa bàn tỉnh, hình thành mạng lưới cơ sở thực hành, thực tập và hỗ trợ cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.

Thông qua hoạt động hợp tác, các trường mầm non tham gia góp ý xây dựng chương trình đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập, nhận xét và đánh giá năng lực thực hành. Đồng thời, các đơn vị cũng ưu tiên tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của nhà trường.

Nhờ chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp, tỷ lệ sinh viên ngành Giáo dục mầm non của Trường Cao đẳng Sơn La có việc làm sau khi tốt nghiệp luôn đạt trên 95%. Trong đó, hơn 80% sinh viên về công tác tại các trường mầm non thuộc những xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Ông Hoàng Vĩnh Lam, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La, cho biết trong giai đoạn tới, nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non, tập trung cập nhật chương trình theo chuẩn đầu ra mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tích hợp giáo dục STEM/STEAM, giáo dục hòa nhập và giáo dục dân tộc.

Cùng với đó, nhà trường sẽ mở rộng quy mô đào tạo, tổ chức các lớp liên thông và bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên đang công tác.

Theo ông Hoàng Vĩnh Lam, việc không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển giáo dục địa phương. Khi có đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, tận tâm và yêu trẻ, trẻ em vùng cao Sơn La sẽ có thêm điều kiện được chăm sóc, giáo dục tốt ngay từ những năm đầu đời, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện.