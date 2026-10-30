Sơn La nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Phan Văn Hùng, Phó trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Trong 9 tháng năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sơn La được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh Sơn La được kiện toàn gồm 15 thành viên; tham mưu ban hành 25 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và phát động các phong trào thi đua. Cơ quan thường trực Hội đồng ban hành 471 văn bản triển khai thực hiện.

Hội nghị trao tặng khen thưởng quá trình cống hiến cho các cá nhân. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Tỉnh Sơn La duy trì 6 cụm, 59 khối thi đua với 826 đơn vị tham gia; 100% các cụm, khối thi đua tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2026, xây dựng kế hoạch và tiêu chí đánh giá.

Các phong trào thi đua được triển khai gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

Các đại biểu tham dự hội nghị trao tặng khen thưởng quá trình cống hiến cho các cá nhân. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến tiếp tục được quan tâm. Cổng thông tin điện tử Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đăng tải hơn 80 tin, bài; đồng thời giới thiệu 18 tin về gương điển hình tiên tiến tới Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Từ ngày 1/1 đến 15/9/2026, Sơn La có 7 tập thể, 258 cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước. Ở cấp tỉnh, có 1.977 tập thể, cá nhân được khen thưởng, trong đó có 17 Cờ thi đua, 14 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 187 danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và 1.759 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao tặng 8 Huân chương Lao động hạng Nhất và truy tặng cho 3 cá nhân. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Nhân dịp này, tỉnh Sơn La tổ chức trao tặng và truy tặng Huân chương Lao động các hạng cho 50 cá nhân có quá trình cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, có 11 Huân chương Lao động hạng Nhất, 21 Huân chương Lao động hạng Nhì và 18 Huân chương Lao động hạng Ba.

Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp, cống hiến của các cá nhân trong quá trình công tác; thể hiện sự trân trọng của tỉnh Sơn La đối với những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, đồng chí Phan Văn Hùng, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động﻿ hạng Ba cho 17 cá nhân và truy tặng cho 1 cá nhân. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, ghi nhận những kết quả đạt được, đề nghị các thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh, các ban, sở, ngành và địa phương tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng.

Đồng chí Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh các phong trào thi đua cần được tổ chức thiết thực, có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Công tác khen thưởng phải bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, đúng thành tích, đối tượng và tiêu chuẩn; quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, những điển hình tiêu biểu ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, cơ sở cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập; chuẩn bị tốt việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.