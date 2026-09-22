Sơn La - Lào Cai mở rộng liên kết vùng, hướng tới những động lực phát triển mới

Ngày 22/9, tại tỉnh Lào Cai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2021-2025 và thống nhất phương hướng, nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Dự hội nghị, về phía tỉnh Sơn La có ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Về phía tỉnh Lào Cai có ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh.

Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025

Liên kết để phát triển

Giai đoạn 2021-2025, Sơn La và Lào Cai đã triển khai nhiều nội dung hợp tác trên các lĩnh vực, từng bước tạo nền tảng cho liên kết vùng. Hai địa phương duy trì trao đổi thông tin, tổ chức các đoàn công tác, ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong lĩnh vực du lịch, hai tỉnh phối hợp khảo sát, xây dựng các tour liên kết trọng điểm, hướng tới kết nối hành lang du lịch giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh Tây Bắc. Một trong những sản phẩm được triển khai là tour “Bản Hùng ca Tây Bắc”, góp phần tăng cường liên kết điểm đến giữa hai địa phương.

Lào Cai cũng hỗ trợ đưa các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP của Sơn La vào hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ và điểm trưng bày trên địa bàn; đồng thời hỗ trợ thông tin về hoạt động thông quan, kết nối xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Hai tỉnh phối hợp khai thác 8 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Sơn La - Lào Cai và ngược lại.

Trong công tác an sinh xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam hai tỉnh đã hỗ trợ lẫn nhau khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ trong các năm 2023, 2024 và 2025, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa hai địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy cho rằng, bước vào giai đoạn mới, những điều kiện về không gian phát triển, kết nối hạ tầng và thể chế đang mở ra cơ hội tăng cường liên kết giữa lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế của Lào Cai với tiềm năng sản xuất, du lịch và năng lượng của Sơn La.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, hai địa phương cần chuyển tư duy hợp tác từ “phối hợp từng việc” sang “cùng kiến tạo động lực phát triển”, nâng các hoạt động hợp tác riêng lẻ thành liên kết vùng thực chất, hướng tới mục tiêu tăng trưởng và phát triển của cả hai tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La và Lào Cai ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Ưu tiên hạ tầng, logistics và kết nối du lịch

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm khẳng định, Sơn La xác định tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Lào Cai là một trong những hướng đi chiến lược nhằm phát huy hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của vùng và đất nước.

Để các nội dung hợp tác giai đoạn mới đi vào thực chất, Sơn La đề nghị Lào Cai tăng cường phối hợp trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông liên vùng và nâng cao năng lực logistics; đồng thời hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản Sơn La thông qua hệ thống cửa khẩu quốc tế trên địa bàn Lào Cai.

Trong lĩnh vực du lịch, hai địa phương định hướng tăng cường kết nối trên cơ sở khai thác lợi thế cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa, từng bước hình thành tuyến du lịch “Con đường di sản Tây Bắc” theo hành trình Sa Pa - Bắc Hà - Nghĩa Lộ - Mù Cang Chải - Mộc Châu - lòng hồ thủy điện Sơn La - Điện Biên.

Cùng với đó, Sơn La và Lào Cai định hướng đẩy mạnh hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với phát triển nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh và logistics thông minh; tăng cường xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại quy mô vùng và chia sẻ kinh nghiệm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Hướng tới cao tốc Sơn La - Lào Cai

Tại hội nghị, hai tỉnh đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, xác định một số nội dung trọng tâm nhằm mở rộng không gian liên kết và tạo động lực phát triển mới.

Đáng chú ý, hai địa phương thống nhất đồng kiến nghị Trung ương xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Sơn La - Lào Cai, phấn đấu khởi công trước năm 2030.

Trước mắt, hai tỉnh sẽ rà soát, nâng cấp các tuyến đường bộ liên kết, tạo điều kiện mở rộng không gian kinh tế liên tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực logistics và du lịch.

Trong lĩnh vực công nghiệp, hai địa phương thống nhất tăng cường hợp tác phát triển công nghiệp, năng lượng, khoáng sản theo hướng chế biến sâu, đồng thời gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường.

Về xuất nhập khẩu, Sơn La và Lào Cai thống nhất kiến nghị bố trí cơ chế “Luồng xanh”, ưu tiên rút ngắn thời gian, thủ tục thông quan đối với trái cây tươi và nông sản của Sơn La qua các cửa khẩu trên địa bàn Lào Cai.

Hai tỉnh cũng định hướng xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu trực tuyến theo thời gian thực từ các trạm quan trắc, qua đó nâng cao năng lực cảnh báo sớm lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực giáp ranh.

Việc ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng tạo khuôn khổ để Sơn La và Lào Cai chuyển mạnh từ các hoạt động phối hợp riêng lẻ sang liên kết phát triển có trọng tâm, khai thác tốt hơn lợi thế bổ trợ của hai địa phương, góp phần hình thành các động lực tăng trưởng mới cho khu vực Tây Bắc.