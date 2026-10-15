Sơn La: Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài

Ngày 15/10, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La tổ chức chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (2/10/1996 – 2/10/2026), 25 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Sơn La (23/10/2001 – 23/10/2026) và trao giải Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Dự chương trình có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, cùng đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng Hội Khuyến học tỉnh Sơn La

Mở rộng mạng lưới, thúc đẩy học tập suốt đời

Sau 25 năm xây dựng và phát triển, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La từng bước củng cố tổ chức, mở rộng mạng lưới hội viên, đưa phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập ngày càng lan tỏa trong cộng đồng.

Đến nay, toàn tỉnh có 75 hội khuyến học xã, phường, 4.070 chi hội với hơn 420.000 hội viên.

Các mô hình học tập được triển khai rộng khắp, gồm 743.000 “Công dân học tập”, hơn 244.000 “Gia đình học tập”, gần 2.000 “Cộng đồng học tập”, gần 1.200 “Dòng họ học tập” và hơn 900 “Đơn vị học tập”.

Cùng với phát triển tổ chức hội, công tác vận động, xây dựng quỹ khuyến học được chú trọng thông qua nhiều chương trình, mô hình thiết thực như “Nuôi em khuyến học”, “Tết cho em”, “Học không bao giờ cùng”, “Cùng em đến trường”, “Quỹ học bổng Tô Hiệu”, “Nuôi lợn khuyến học”, “Ao cá khuyến học”...

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Khuyến học tỉnh Sơn La đạt được trong 25 năm qua. Đồng thời, đề nghị Hội tiếp tục củng cố tổ chức, nhân rộng các mô hình học tập hiệu quả; đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về học tập trong kỷ nguyên số.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn khuyến học, khuyến tài với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển đổi số tại địa phương; tăng cường huy động nguồn lực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tự học và học tập suốt đời, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài.

Văn học nghệ thuật tiếp sức phong trào khuyến học

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La tổ chức trao giải Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Ban tổ chức trao giải A cho các tác giả

Cuộc thi thu hút 91 tác giả đến từ các tỉnh, thành phố tham gia, với 187 tác phẩm. Nội dung các sáng tác tập trung ca ngợi truyền thống hiếu học, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, khơi dậy ý thức xây dựng xã hội học tập; đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc Sơn La trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.

Ban tổ chức đã trao 4 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 21 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc; đồng thời tặng Giấy khen cho 2 tập thể có thành tích trong công tác tuyên truyền về cuộc thi.