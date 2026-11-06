Sơn La lan tỏa bản sắc văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng

Các hoạt động góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Sơn La. Ảnh minh họa

Ngày hội do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và UBND tỉnh Sơn La phối hợp tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh, từ tổ, bản đến xã, phường; trong đó, các hoạt động cao điểm diễn ra từ ngày 18 đến 24.11. Đây cũng là dịp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Điểm đáng chú ý là người dân được xác định là chủ thể sáng tạo, thực hành và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Qua các hoạt động giao lưu, trình diễn và trải nghiệm, đồng bào các dân tộc, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, có thêm cơ hội giới thiệu bản sắc, đồng thời trao truyền phong tục, tập quán và di sản cho thế hệ sau.

Hội tụ sắc màu văn hóa, trao truyền di sản giữa các thế hệ

Một trong những điểm nhấn của Ngày hội là Không gian văn hóa đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Sơn La tại Quảng trường Tây Bắc. Theo kế hoạch, không gian được thiết kế hình tròn, đường kính 37m, diện tích khoảng 1.000m², gồm 13 khu trưng bày: 12 không gian văn hóa dân tộc và một không gian giới thiệu di sản văn hóa tỉnh.

Các địa phương sẽ giới thiệu trang phục, hiện vật, đạo cụ sản xuất, dân ca, dân vũ, trích đoạn lễ hội, trò chơi dân gian và không gian sinh hoạt truyền thống.

Trong đó, phường Chiềng An giới thiệu văn hóa dân tộc Thái; xã Vân Hồ giới thiệu văn hóa dân tộc Mông; xã Mường Cơi giới thiệu văn hóa dân tộc Mường; xã Yên Sơn giới thiệu văn hóa dân tộc Xinh Mun; phường Vân Sơn giới thiệu văn hóa dân tộc Dao; xã Mường Lạn giới thiệu văn hóa dân tộc Khơ Mú và xã Sốp Cộp giới thiệu văn hóa dân tộc Lào.

Các hoạt động trình diễn dân ca, dân vũ góp phần đưa di sản văn hóa đến gần hơn với người dân và du khách. Ảnh minh họa

Không chỉ trưng bày hiện vật, các không gian còn kết hợp trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, biểu diễn dân ca, dân vũ, tái hiện lễ hội và tổ chức hoạt động trải nghiệm. Qua đó, người dân và du khách có thể trực tiếp tìm hiểu đời sống, phong tục, tập quán và những nét văn hóa đặc trưng của từng cộng đồng.

Từ ngày 18 đến 24.11, tại Quảng trường Tây Bắc còn diễn ra các hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc như cà kheo, tó má lẹ, tung còn; trưng bày và trải nghiệm sách.

Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La trong kỷ nguyên mới” dự kiến tổ chức ngày 23.11 tại trụ sở UBND tỉnh, tạo diễn đàn trao đổi, đề xuất giải pháp gìn giữ và phát huy giá trị di sản.

Vòng xòe đoàn kết với sự tham gia của 500 học sinh, sinh viên, trong đó có cả du học sinh Lào, là điểm nhấn góp phần lan tỏa giá trị di sản Xòe Thái đến thế hệ trẻ. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, hoạt động tập luyện và trình diễn Xòe Thái có sự tham gia của 500 học sinh, sinh viên Trường THPT Tô Hiệu, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, Trường Đại học Tây Bắc và Trường Cao đẳng Sơn La, trong đó có cả du học sinh Lào.

Chương trình dự kiến diễn ra tối 24.1, góp phần đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ, khơi dậy ý thức trân trọng và trách nhiệm tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống.

Tại cơ sở, các xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức ít nhất 2 hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với điều kiện thực tế và bản sắc địa phương. Nội dung tập trung vào giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, trình diễn trang phục dân tộc, giới thiệu ẩm thực, nghề truyền thống và di sản văn hóa.

Đặc biệt, 75 đoàn công tác của tỉnh dự kiến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội Văn hóa tại các khu dân cư từ ngày 1 đến 18.11. Các hoạt động kết hợp phần lễ và phần hội, vừa ôn lại truyền thống, đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết, vừa tạo không khí giao lưu, gắn bó trong cộng đồng.

Trò chơi dân gian, môn thể thao truyền thống tạo không khí giao lưu, gắn kết cộng đồng

Gắn kết văn hóa với quảng bá du lịch

Cùng với hoạt động trưng bày, trải nghiệm, Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Sơn La lần thứ XXII năm 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 23.11 tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh và Quảng trường Tây Bắc.

Chương trình tổng kết, trao giải và công diễn dự kiến tổ chức lúc 20h ngày 23.11. Tối 21.11, các hoạt động tại Phố đi bộ, phường Chiềng Cơi cũng góp phần mở rộng không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật chào mừng vào 20h ngày 24.11 tại Quảng trường Tây Bắc. Theo kế hoạch, chương trình sẽ công bố, giới thiệu các danh hiệu du lịch quốc tế năm 2026 của Sơn La: Tà Xùa là Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á; Mộc Châu là Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực châu Á. Màn trình diễn Vòng xòe đoàn kết cũng sẽ góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa và thể hiện tinh thần gắn bó giữa các dân tộc.

Các hoạt động văn hóa truyền thống góp phần tạo thêm sức hút cho du lịch cộng đồng Sơn La

Việc kết hợp hoạt động văn hóa truyền thống với quảng bá danh hiệu du lịch góp phần giới thiệu hình ảnh Sơn La đến du khách. Những giá trị bản địa từ trang phục, ẩm thực, dân ca, dân vũ đến lễ hội, nghề truyền thống không chỉ tạo nên bản sắc riêng của mỗi cộng đồng mà còn là nguồn lực để phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

Với các hoạt động trải rộng từ tỉnh đến cơ sở, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh Sơn La năm 2026 góp phần đưa di sản gần hơn với đời sống cộng đồng. Khi người dân trực tiếp tham gia gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị truyền thống, văn hóa tiếp tục được bồi đắp sức sống, trở thành nền tảng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển bền vững địa phương.