Sơn La: Làm rõ thông tin hai thanh niên bị phản ánh giả danh Công an

Hai đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Trung Hiếu)

Trước đó, khoảng 0 giờ 35 phút ngày 31/10, tài khoản N.T.Đ đăng tải trên nhóm Facebook “CHỢ SƠN LA” bài viết phản ánh sự việc xảy ra tại khu vực Trường liên cấp quốc tế Bình Minh, đường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Sơn La.

Theo nội dung bài đăng, hai người đi xe mô-tô có hành vi tự xưng hoặc khiến người dân hiểu nhầm là lực lượng hình sự, đồng thời sử dụng bình xịt hơi cay để đe dọa người dân.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng xác minh danh tính, làm rõ hai người liên quan có phải là cán bộ Công an hay không.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Chiềng Cơi đã rà soát trên không gian mạng, tiến hành xác minh và triệu tập Lù Tiến Khởi, sinh năm 2005, trú tại phường Chiềng An và C.T.D, sinh năm 2010, trú tại phường Tô Hiệu, cùng thuộc tỉnh Sơn La, đến trụ sở làm việc.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định cả hai người không phải là cán bộ Công an. Hiện Công an phường Chiềng Cơi đang tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.