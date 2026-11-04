Sơn La kịp thời cứu người mắc kẹt trong cabin xe tải sau tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn khu vực đèo Pha Đin, tỉnh Sơn La. (Ảnh: CAO THIÊN)

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La, vào hồi 0 giờ 19 phút ngày 4/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy của đơn vị tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km357+750, Quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Khâu Lay, xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 đã điều động 1 xe chữa cháy cùng 8 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh﻿ Sơn La dọn dẹp hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TRẦN TUYỀN)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn khiến 2 người bị thương. Trong đó, 1 người đã được Công an xã và người dân đưa ra khỏi cabin xe tải; người còn lại đã được đưa đi cấp cứu trước đó.

Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiến hành sơ cứu ban đầu đối với nạn nhân được đưa ra khỏi cabin, sau đó phối hợp người dân vận chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Thuận Châu cấp cứu.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa nạn nhân vụ tai nạn đi cấp cứu. (Ảnh: CAO THIÊN)

Theo thông tin ban đầu, xe ô-tô tải chở hạt cà-phê tươi do ông M.A.L., chở theo ông S.A.D., cùng trú tại bản Hua Xa, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên, lưu thông theo hướng Điện Biên-Sơn La thì xảy ra tai nạn tại vị trí trên.

Sau khi hoàn thành công tác cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục sử dụng thiết bị chuyên dụng phun rửa mặt đường, thu dọn số cà-phê tươi rơi vãi, góp phần bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn tiếp theo.

Vụ việc tiếp tục được các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.