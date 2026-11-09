Sơn La kiện toàn nhân sự, bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ngày 9/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị bất thường lần thứ 4, khóa XVI, nhằm kiện toàn nhân sự Ban Thường trực. Đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Tải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Lò Mạnh Cường, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn LA tặng hoa chúc mừng đồng chí Lò Mạnh Cường

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, 100% đại biểu tham dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí hiệp thương cử đồng chí Lò Mạnh Cường giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, việc kiện toàn, bổ sung nhân sự có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.

Trong đó, cần tập trung tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Đối với MTTQ các cấp, đồng chí Chá A Của yêu cầu chủ động tham mưu, tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, phát huy vai trò tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát, quan tâm chăm lo đời sống người nghèo, nhất là trong dịp cuối năm.

Thông qua các hoạt động thiết thực, MTTQ tiếp tục phát huy vai trò trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần cải thiện đời sống nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.