Sơn La: Khởi tố thêm 4 bị can liên quan vụ làm giả tài liệu tại Công ty HB

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La, trong 4 bị can mới bị khởi tố, 3 người bị điều tra về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và 1 người bị điều tra về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, ngày 16/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm Ngô Trí Hảo, Trần Công Bình và Nguyễn Phúc Anh về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, xảy ra tại Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định HB.

Kết quả điều tra xác định, các bị can đã liên hệ đặt mua các phiếu kết quả thí nghiệm khống của Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định HB để sử dụng nhằm hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình, phục vụ việc nghiệm thu và thanh toán với chủ đầu tư.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.