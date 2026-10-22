Sơn La: Khởi tố đối tượng Đàm Thị Tươi xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân,” quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La, từ năm 2019 đến nay, đối tượng Đàm Thị Tươi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Đàm Tươi” đăng tải, chia sẻ nhiều video, bài viết, hình ảnh có nội dung xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La (cũ) và một số đồng chí lãnh đạo của tỉnh Sơn La./.