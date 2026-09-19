Sơn La khơi thông nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững

Các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn góp phần quảng bá bản sắc, tạo sức hút đối với người dân và du khách đến Sơn La

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 2298/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026–2030.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Các chương trình nghệ thuật góp phần đưa giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tôn vinh, tỉnh Sơn La định hướng gắn văn hóa với thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh và phát triển du lịch. Các sản phẩm, hoạt động và không gian trải nghiệm sẽ được xây dựng theo hướng đặc sắc, khác biệt, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh.

Nghề thủ công truyền thống các dân tộc vừa lưu giữ tri thức bản địa, vừa tạo sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch và sinh kế cộng đồng

Một trong những nội dung trọng tâm là tổ chức triển lãm, trưng bày tư liệu, hình ảnh và những thành tựu tiêu biểu trong phát triển văn hóa, xây dựng công nghiệp văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản của đất nước cũng như của tỉnh Sơn La.

Cùng với đó, tỉnh Sơn La sẽ triển khai chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, kết hợp giữa giá trị truyền thống với yếu tố đương đại và ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại.

Các chương trình nghệ thuật, liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống, trang phục dân tộc, trò chơi dân gian và thể thao dân tộc sẽ tạo không gian để nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân cùng tham gia.

Không gian văn hóa cộng đồng tạo điều kiện để người dân trực tiếp thực hành, giới thiệu bản sắc tới du khách

Những sản phẩm gắn với đời sống văn hóa như thủ công mỹ nghệ, làng nghề, ẩm thực truyền thống cũng được giới thiệu trong các không gian văn hóa cộng đồng. Việc kết nối với tuyến du lịch di sản và những điểm đến đặc trưng sẽ giúp du khách có thêm cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị bản địa.

Tỉnh Sơn La cũng tổ chức các chiến dịch sáng tác và triển lãm chuyên đề kết hợp giữa truyền thống với đương đại. Các tác phẩm văn học, nghệ thuật như truyện ngắn, thơ, ca khúc, tranh, ảnh sẽ góp phần tôn vinh, quảng bá văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tỉnh bằng những hình thức gần gũi, phù hợp với đời sống hiện đại.

Trình diễn dân vũ và trang phục dân tộc góp phần làm phong phú sản phẩm trải nghiệm văn hóa tại Sơn La

Đáng chú ý, kế hoạch đặt trọng tâm vào phát triển các tuyến du lịch trải nghiệm tại không gian di sản và cộng đồng dân cư; phục dựng lễ hội truyền thống nhằm tạo sinh kế bền vững. Đây là hướng kết nối chặt chẽ giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế, để văn hóa tiếp tục được thực hành trong cộng đồng và tạo ra giá trị mới.

Các hoạt động văn hóa đối ngoại tại trung tâm văn hóa Việt Nam và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng được triển khai, góp phần giới thiệu hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa Sơn La đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Sự kết hợp giữa bản sắc truyền thống với nghệ thuật trình diễn hiện đại giúp văn hóa dân tộc được lan tỏa sinh động

Tại cơ sở, hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” sẽ diễn ra ở khu dân cư, trường học, thư viện, bảo tàng, di tích, trung tâm văn hóa, nhà văn hóa thôn và tổ dân phố. Các hội thi, hội diễn, giao lưu nghệ nhân, ngày hội đọc sách, tọa đàm, nói chuyện truyền thống, trưng bày ảnh, tư liệu, hiện vật và sản phẩm văn hóa địa phương sẽ được tổ chức thường xuyên.

Tỉnh Sơn La đồng thời gắn "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18.11", "Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11" với "Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11" tại khu dân cư, bảo đảm thiết thực, lấy người dân làm chủ thể.

Trò chơi dân gian các dân tộc được duy trì trong sinh hoạt cộng đồng, góp phần bảo tồn văn hóa và tăng sức hấp dẫn đến du khách

Thông qua đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, hỗ trợ không gian sinh hoạt cộng đồng và phát huy vai trò của người dân, Sơn La hướng tới xây dựng môi trường văn hóa giàu bản sắc, sáng, xanh, sạch, đẹp. Qua đó, các giá trị văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, du lịch và nâng cao đời sống cộng đồng.