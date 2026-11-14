Sơn La khơi thông điểm nghẽn, tạo bứt phá từ khoa học công nghệ

Với 26/41 chỉ tiêu, năm 2026, tỉnh Sơn La đã cán đích đạt 63,4% kế hoạch và đang bước vào chiến dịch cao điểm “100 ngày xử lý điểm nghẽn”, kiên quyết tháo gỡ những rào cản về giải ngân, hạ tầng số và nhân lực, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn bứt phá 2026 - 2030.

Xu hướng thanh toán số đang dần trở thành thói quen trong đời sống tiêu dùng của người dân. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La cho biết, xác định rõ vai trò then chốt của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong việc tái cơ cấu kinh tế địa phương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Sơn La đã quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình hành động, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ban, ngành cũng như các địa phương trong tỉnh.

Tinh thần đổi mới sáng tạo đã lan tỏa mạnh mẽ từ cơ quan quản lý cấp tỉnh tới các thôn, bản ở vùng cao. Đến nay, trong tổng số 41 chỉ tiêu năm 2026 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được tỉnh đề ra, đã có 26 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch, đạt tỷ lệ 63,4%.

Đáng chú ý, các chỉ tiêu sớm cán đích tập trung vào những lĩnh vực cốt lõi như: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thanh toán không dùng tiền mặt trong giáo dục - y tế, số hóa cơ sở dữ liệu hộ tịch - đất đai và việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác nông nghiệp hàng hóa.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, Đỗ Văn Trụ cho biết: Tại nhiều vùng chuyên canh cây ăn quả trọng điểm như: Mai Sơn, Mộc Châu, Yên Châu, việc cấp mã số vùng trồng điện tử, truy xuất nguồn gốc nông sản bằng mã QR và giao dịch trên các sàn thương mại điện tử đã trở thành thói quen thường nhật của các hợp tác xã và bà con các dân tộc.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, lãnh đạo tỉnh Sơn La cũng thẳng thắn nhìn nhận việc hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW vẫn còn không ít khó khăn, thách thức xuất phát từ đặc thù của một tỉnh miền núi có địa bàn rộng, địa hình chia cắt hiểm trở và điểm xuất phát kinh tế còn thấp.

Qua đánh giá thực tiễn, tỉnh Sơn La đã chỉ rõ 3 điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ: Tiến độ phân bổ và giải ngân kinh phí dành cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn chậm so với yêu cầu đề ra; hạ tầng số tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới do địa hình đi lại khó khăn, nên việc triển khai mạng lưới cáp quang băng rộng và trạm thu phát sóng di động (BTS) hạn chế; thiếu hụt nguồn nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin và chuyển đổi số, dẫn kỹ năng vận hành các hệ thống thông tin mới, an toàn an ninh mạng của một bộ phận cán bộ cơ sở vẫn còn lúng túng.

Cuộc thi “Lập trình cùng AI” mang đến cách tiếp cận mới với công nghệ thông qua xu hướng Vibe Coding dành cho các đoàn viên, thanh niên và thanh thiếu nhi khu vực biên giới. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Chiến dịch cao điểm “100 ngày xử lý điểm nghẽn”

Theo ông Hoàng Văn Nghiệm, trước yêu cầu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Sơn La đã phát động đợt thi đua cao điểm mang tên “100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số”. Đây được coi là đòn bẩy hành động quyết định nhằm tháo gỡ dứt điểm các tồn tại, khơi thông dòng chảy phát triển trong tỉnh.

Trọng tâm của chiến dịch 100 ngày là quy trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Những vướng mắc tồn đọng lâu nay về quy trình thủ tục hành chính, đồng bộ hóa dữ liệu dân cư, đất đai, hộ tịch và tích hợp dữ liệu dùng chung sẽ được kiểm đếm tiến độ theo từng tuần. Các cơ quan chức năng được yêu cầu rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, giải quyết dứt điểm các dự án đầu tư công nghệ thông tin còn dang dở.

Song song với đó, tỉnh phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn viễn thông lớn như Viettel, VNPT, MobiFone đẩy nhanh tiến độ đầu tư các trạm thu phát sóng kiên cố, triển khai các giải pháp trạm BTS thân thiện môi trường để xóa 100% các điểm lõm sóng viễn thông tại các cụm dân cư vùng biên giới. Mục tiêu là từng bước hoàn thiện hạ tầng số hiện đại, bền vững, đảm bảo mọi người dân dù ở bản làng xa xôi nhất cũng được thụ hưởng thành quả của cuộc cách mạng số.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục củng cố và phát huy vai trò nòng cốt của các Tổ công nghệ số cộng đồng tại 100% các bản, tiểu khu. Lực lượng đoàn viên thanh niên, giáo viên, cán bộ cơ sở được tập huấn phương pháp “cầm tay chỉ việc”, trực tiếp đến từng hộ gia đình hướng dẫn bà con cài đặt định danh điện tử VNeID, mở tài khoản thanh toán trực tuyến, sử dụng sổ khám chữa bệnh điện tử và kỹ năng phòng chống lừa đảo trên không gian mạng.

Cùng với việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, tỉnh Sơn La gắn chuyển đổi số với nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Nguồn vốn đầu tư công khi được kích hoạt giải ngân nhanh sẽ đóng vai trò “vốn mồi” quan trọng dẫn dắt các dòng vốn xã hội hóa đổ vào nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và công nghiệp chế biến sâu nông sản - những thế mạnh trụ cột của Sơn La.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW không chỉ là nhiệm vụ trước mắt để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, mà còn là nền tảng chiến lược vững chắc, tạo tiền đề để tỉnh Sơn La tự tin bứt phá, phát triển nhanh, xanh và bền vững trong cả giai đoạn 2026 - 2030.