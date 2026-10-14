Sơn La khép lại Lễ hội Cà phê 2026, hướng tới nâng tầm Arabica Tây Bắc

Tối 13/10, tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La tổ chức lễ bế mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026 với chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Cà phê Sơn La - Dấu ấn và khát vọng vươn xa”.

Diễn ra trong 4 ngày, lễ hội đã kết hợp các hoạt động văn hóa, thể thao với hội thảo chuyên đề, xúc tiến giao thương và kết nối doanh nghiệp. Qua đó, hình ảnh cà phê Sơn La được quảng bá rộng rãi hơn tới người dân, du khách và các đối tác trong nước, quốc tế; đồng thời tạo thêm cơ hội để các bên trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm thị trường và thúc đẩy hợp tác trong chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê.

Chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Cà phê Sơn La - Dấu ấn và khát vọng vươn xa”

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong công tác tham mưu, tổ chức và tham gia các hoạt động của lễ hội; đồng thời trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh định hướng phát triển xanh, nhanh và bền vững của địa phương, trong đó nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp thông minh được xác định là những hướng đi quan trọng. Tỉnh hướng tới phát triển nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn của khu vực trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời xây dựng cà phê Arabica trở thành sản phẩm đặc sản có thương hiệu của vùng Tây Bắc.

Theo lãnh đạo tỉnh Sơn La, việc ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh chế biến sâu có ý nghĩa quan trọng trong gia tăng giá trị sản phẩm, từng bước đưa cà phê trở thành một trong những mặt hàng chủ lực của kinh tế Sơn La.

Các đại biểu và đông đảo người dân, quan khách tham gia lễ bế mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II

Mở rộng cơ hội giao thương, thu hút đầu tư

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là các hoạt động hội thảo, kết nối thương mại và xúc tiến đầu tư. Tại hội thảo về cà phê bền vững và hệ sinh thái, các nhà khoa học đã trao đổi những giải pháp phát triển vùng nguyên liệu, hoàn thiện hệ sinh thái sản xuất và nâng cao tính bền vững cho ngành cà phê Sơn La.

Cùng với đó, hội nghị xúc tiến giao thương ghi nhận 15 thương vụ với các đối tác quốc tế, mở ra cơ hội tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm cà phê địa phương. Đây được kỳ vọng là tiền đề để doanh nghiệp mở rộng quan hệ hợp tác, tiếp cận các thị trường xuất khẩu và nâng cao vị thế của cà phê Arabica Sơn La trên thị trường quốc tế.

Các hoạt động khởi công, khánh thành dự án trong khuôn khổ lễ hội cũng góp phần giới thiệu tiềm năng và môi trường đầu tư của địa phương. Trong đó, dự án Cà phê Cascara với tổng vốn đầu tư 1.480 tỷ đồng được trao chủ trương đầu tư và tổ chức khánh thành theo thông tin tại lễ bế mạc. Cùng với đó, việc khởi công Cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ góp phần thể hiện định hướng mở rộng không gian sản xuất, thu hút nguồn lực đầu tư và tạo điều kiện phát triển hoạt động công nghiệp trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La tham dự sự kiện

Hướng tới chuỗi cà phê bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

Để phát triển ngành cà phê theo hướng bền vững, Sơn La xác định tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng vùng sản xuất, hoàn thiện hệ sinh thái ngành hàng và từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Trong thời gian diễn ra lễ hội, tỉnh đã làm việc với các đối tác đến từ Liên minh châu Âu, Hawaii (Mỹ), các tổ chức và đối tác khu vực Arab, cùng Hiệp hội Cà phê Hàn Quốc và các đối tác Nhật Bản. Những hoạt động này góp phần mở rộng kênh tiếp xúc, tăng cường trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác cho ngành cà phê địa phương.

Khen thưởng tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp vào sự thành công của Lễ hội

Theo định hướng được lãnh đạo tỉnh nêu tại lễ bế mạc, Sơn La sẽ tiếp tục phát triển vùng trồng, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu cà phê gắn với yêu cầu của thị trường. Đây cũng là cơ sở để tăng cường liên kết giữa người sản xuất, doanh nghiệp chế biến, đơn vị phân phối và các đối tác xuất khẩu, qua đó nâng cao giá trị trong toàn chuỗi cung ứng.

Khép lại Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026, mục tiêu đặt ra không chỉ dừng ở việc quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương, mà còn là chuyển hóa lợi thế vùng nguyên liệu thành giá trị kinh tế, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo nền tảng cho ngành cà phê phát triển lâu dài. Việc hiện thực hóa mục tiêu này sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường và tăng cường liên kết giữa các chủ thể trong chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu.