Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng chức năng và CBCS Ban chuyên án.

Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng tập thể Ban Giám đốc, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phát hiện một số đối tượng có hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Chuyên án được xác lập để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong hai ngày 11 và 12/11/2026, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an các tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP Hà Nội tổ chức bắt giữ các đối tượng liên quan.

Tại tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Đăng Chiến (SN 1991, trú tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên), thu giữ 3kg ma túy tổng hợp. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm 166,5kg ma túy các loại, gồm ma túy đá, heroin, hồng phiến và ma túy tổng hợp dạng viên. Tiếp đó, tại xã Hòa Lạc, TP Hà Nội, lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng liên quan gồm Giàng A Giang (SN 1998) và Giàng A Chái (SN 2000), cùng trú tại bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

Các đối tượng cùng gần 170kg ma túy các loại.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ghi nhận, biểu dương và chúc mừng chiến công xuất sắc của tập thể CBCS Công an tỉnh Sơn La, đặc biệt là Phòng CSĐT tội phạm về ma túy cùng các lực lượng phối hợp trong đấu tranh chuyên án.

Đồng chí nhấn mạnh, việc triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, thu giữ số lượng lớn ma túy các loại thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, sự mưu trí, dũng cảm và quyết tâm cao của CBCS; góp phần ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn, bảo đảm ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.