Sơn La khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại xã Gia Phù

Tổ khảo sát, xác minh của Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La xác minh thông tin từ người dân tại bản Sập Xa, xã Suối Bau cũ, nay là xã Gia Phù, tỉnh Sơn La. (Ảnh: PHAN THẢO)

Qua thu thập thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh và nhân dân địa phương, tổ công tác ghi nhận 3 vị trí nghi có mộ liệt sĩ, gồm 1 vị trí tại bản Tạo và 2 vị trí tại bản Sập Xa, xã Gia Phù, tỉnh Sơn La.

Tại bản Sập Xa, theo thông tin người dân cung cấp, có 2 ngôi mộ bộ đội hi sinh được nhân dân an táng dưới gốc tre, có bia đá ghi thời gian an táng. Trải qua nhiều năm, các dấu tích đã mờ dần nhưng người dân địa phương vẫn chăm sóc, thờ cúng.

Tổ khảo sát, xác minh của Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La và xã Gia Phù tại khu vực bản Sập Xa, nơi có 2 ngôi mộ bộ đội hy sinh được an táng dưới gốc tre, có bia đá ghi thời gian an táng. (Ảnh: PHAN THẢO)

Tại bản Tạo, ông Hà Văn Ù cho biết, khoảng năm 1951, tại khu đất cách nhà ông khoảng 50m có 2 ngôi mộ bộ đội hy sinh. Tuy nhiên, theo thông tin nhân chứng cung cấp, đến khoảng năm 1960, các ngôi mộ này đã được di chuyển.

Tại thực địa, tổ công tác đã làm việc với các nhân chứng, người cung cấp thông tin; phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương đối chiếu, xác minh vị trí, phạm vi khu vực nghi có mộ liệt sĩ, đặc điểm địa hình và các dấu vết liên quan. Qua khảo sát, tổ công tác ghi nhận 1 vị trí tại bản Sập Xa nghi có mộ liệt sĩ được người dân chăm sóc trong nhiều năm qua.

Ông Hà Văn Ù, bản Tạo, xã Gia Phù đưa Tổ khảo sát, xác minh của Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La đến nơi nghi có mộ liệt sĩ được người dân chăm sóc trong nhiều năm qua. (Ảnh: PHAN THẢO)

Trên cơ sở kết quả khảo sát, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La xem xét, triển khai các bước tiếp theo, tiến tới tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ; thực hiện các thủ tục bàn giao, truy điệu và an táng theo quy định.