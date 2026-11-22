Ngày 19/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La tiếp nhận, giải quyết tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực trước cửa quán Karaoke 05 (thuộc Tổ 19, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) xảy ra xô xát, đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên làm một người bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện, một số đối tượng khác bị thương tích nhẹ.

Quá trình giải quyết nguồn tin, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, không để vụ việc kéo dài, trong thời gian 2 ngày kể từ khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng làm rõ danh tính, vai trò, hành vi của 10 đối tượng thuộc hai nhóm thanh niên; đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ nguyên nhân, diễn biến và tính chất vụ việc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với các đối tượng.

Ngày 21/11/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” đồng thời ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 bị can theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả điều tra: Xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình đi hát karaoke giữa hai nhóm thanh niên, khoảng 0h ngày 19/11/2026, nhóm 7 đối tượng xảy ra mâu thuẫn với một nhóm 3 đối tượng khác tại khu vực trước cửa quán Karaoke 05.

Mâu thuẫn nhanh chóng leo thang, các đối tượng thuộc hai nhóm xảy ra xô xát, có hành vi cãi chửi, hò hét, đuổi đánh nhau sử dụng dao và hung khí nguy hiểm để đâm, chém đối phương ngay tại khu vực công cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.