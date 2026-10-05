Sơn La khẩn trương chuẩn bị mặt bằng cho cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên

Ngày 5/10, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La, cùng Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã Yên Sơn, Yên Châu và Chiềng Hặc về công tác chuẩn bị các điều kiện triển khai Dự án CT.03.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí: Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đào Tài Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và Thường trực Đảng ủy các xã Yên Châu, Yên Sơn, Chiềng Hặc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Đoàn công tác của tỉnh Sơn La khảo sát và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Châu, Yên Sơn và xã Chiềng Hặc

Rà soát hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng

Tuyến cao tốc CT.03 đi qua 18 xã, phường của tỉnh Sơn La, điểm đầu giao với Quốc lộ 43 tại phường Vân Sơn, kết nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; điểm cuối giáp ranh tỉnh Điện Biên, kết nối với Cửa khẩu Tây Trang. Toàn tuyến có chiều dài 179,55 km.

Tại xã Chiềng Hặc, tuyến đi qua 7 bản với chiều dài 20,19 km; dự kiến có 434 hộ bị ảnh hưởng, diện tích khoảng 316 ha và khoảng 114 hộ phải bố trí tái định cư.

Tại xã Yên Sơn, tuyến cao tốc đi qua 2 bản, dài 3,29 km; dự kiến ảnh hưởng đến 79 hộ, diện tích khoảng 26,7 ha. Khoảng 10 hộ dự kiến được bố trí tái định cư tại điểm tái định cư Xứ đồng Quản Trị, bản Phương Quỳnh.

Trong khi đó, tại xã Yên Châu, tuyến đi qua 8 bản, tiểu khu với tổng chiều dài 15,75 km; dự kiến có 400 hộ bị ảnh hưởng, diện tích khoảng 131 ha. Khoảng 24 hộ dự kiến được bố trí tái định cư tại điểm bản Thín Khá và điểm bản Đông Ngoàng.

Để chuẩn bị triển khai dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La đã cung cấp hồ sơ hướng tuyến, ranh giới dự kiến và dữ liệu bản đồ số cho các địa phương rà soát đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn vật liệu và bãi đổ thải.

Qua rà soát bước đầu, đoạn tuyến qua 3 xã dự kiến bố trí 2 nút giao, 13 bãi đổ thải và 5 điểm tái định cư.

Đoàn công tác khảo sát thực địa các nút giao, bãi đổ thải, điểm dự kiến tái định cư triển khai Dự án CT.03 tại xã Yên Sơn

Chủ động tháo gỡ các vướng mắc từ cơ sở

Tại cuộc làm việc, các xã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư sớm hoàn thiện, bàn giao hồ sơ hướng tuyến và mốc giới giải phóng mặt bằng; đồng thời đề nghị các sở, ngành phối hợp hướng dẫn về đất đai, quy hoạch, tái định cư, xử lý các vướng mắc liên quan đến hồ sơ, nguồn gốc sử dụng đất và chồng lấn ranh giới.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương hoàn thiện hồ sơ, cung cấp tài liệu kỹ thuật, tiến độ và bàn giao mốc giới giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành đã tiếp thu và trả lời các kiến nghị của địa phương theo thẩm quyền.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Minh Hùng ghi nhận, biểu dương các xã Yên Châu, Yên Sơn, Chiềng Hặc đã chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai Dự án CT.03. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và 3 xã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của các sở, ngành, triển khai nhiệm vụ đúng quy định, bảo đảm tiến độ.

Đảng ủy 3 xã được yêu cầu xác định công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị quan trọng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để bảo đảm tiến độ dự án.

Các địa phương cần khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cấp xã; rà soát, quản lý chặt hiện trạng đất đai, tài sản, hoa màu và trật tự xây dựng trong phạm vi dự án, các khu tái định cư, bãi đổ thải, không để phát sinh vi phạm.

Đồng thời, các xã phối hợp rà soát, cập nhật những nội dung liên quan đến Dự án CT.03 vào quy hoạch chung của địa phương.

Bảo đảm nguồn vật liệu, hạ tầng phục vụ dự án

Đối với UBND tỉnh, đồng chí Lò Minh Hùng giao rà soát các mỏ vật liệu xây dựng phục vụ Dự án cao tốc CT.03 và nhu cầu phát triển kinh tế, nhằm bảo đảm nguồn cung, không để xảy ra khan hiếm, tăng giá vật liệu, làm phát sinh chi phí dự án.

Các cơ quan chuyên môn được yêu cầu hướng dẫn địa phương tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ, nguồn gốc đất, chồng lấn ranh giới; hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, đất đai đối với các khu tái định cư, di chuyển nghĩa địa, công trình công cộng và bãi đổ thải.

Tỉnh cũng xem xét bố trí vốn nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 6 đến bản Mường Lựm thuộc Đề án 666 và xây dựng cầu từ trung tâm xã Chiềng Hặc qua suối Sập đến bản Cang, kết nối hồ Chiềng Khoi, xã Yên Châu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh được giao phối hợp với UBND các xã rà soát, cập nhật vào quy hoạch chung các nội dung liên quan đến tuyến cao tốc CT.03, gồm nút giao, đường kết nối, đường công vụ, khu tái định cư, mỏ vật liệu và bãi đổ thải.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục rà soát vị trí dự kiến bố trí trạm dừng nghỉ trên tuyến, qua đó chuẩn bị đồng bộ các điều kiện cần thiết phục vụ quá trình triển khai Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên.