Sơn La: Khám tầm soát ung thư miễn phí cho 200 nữ công nhân

Nữ đoàn viên, công nhân lao động tham gia khám tầm soát ung thư

Tại chương trình, 200 nữ đoàn viên, công nhân lao động được khám nội tổng quát, siêu âm và chụp X-quang tuyến vú, tầm soát ung thư cổ tử cung, xét nghiệm vi nấm nhuộm soi miễn phí. Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La trực tiếp thực hiện các hoạt động thăm khám, tư vấn sức khỏe.

Bác sĩ thực hiện siêu âm kiểm tra sức khỏe cho nữ đoàn viên, công nhân lao động

Quy trình khám được tổ chức khoa học, bảo đảm sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của người lao động. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đến thăm hỏi, động viên, đồng thời nắm bắt tình hình đời sống, việc làm và những tâm tư, nguyện vọng của công nhân tham gia chương trình.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thăm, động viên, nắm bắt tình hình CNLĐ tại chương trình khám bệnh miễn phí

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, đặc biệt là các bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ. Qua đó, khuyến khích nữ công nhân chủ động khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Thông qua chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La tiếp tục khẳng định vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp nữ công nhân yên tâm lao động, sản xuất.